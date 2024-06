"Una lite". "No, erano felici". Braccio di ferro sul giallo di Siu

Resta ancora un giallo aperto quanto accaduto a Biella a Soukaina El Basri, ricoverata lo scorso 16 maggio a seguito di quello che la stessa donna ha affermato essere un incidente domestico, ma che ha portato il marito Jonathan Maldonato a essere indagato per tentato omicidio, prima da recluso in carcere, poi costretto all’obbligo di firma con braccialetto elettronico. Intanto si cerca l’arma del ferimento di Siu, un oggetto molto appuntito ma le informazioni sono comunque scarse perché la ferita non è stata fotografata.

Dato che Siu non può ancora parlare - le sue condizioni di salute sono gravi - si cerca di capire se il passato possa fornire elementi utili. Maldonato aveva detto agli inquirenti che la moglie sarebbe stata ricoverata in psichiatria nel 2012 e di aver mentito - parlando la prima volta di un incidente e successivamente di suicidio - per tutelare proprio la donna. Anzi che lei stessa glielo avrebbe chiesto, mostrandogli il cassetto di un mobile mentre lui era al telefono con i soccorritori.

C’erano problemi tra i due? Le voci che si levano sono discordanti. Siu aveva inviato questo messaggio, fatto ascoltare a Quarto Grado, alla sua amica Indira Acosta: “ Ho avuto problemi con mio marito. L’ho denunciato l’anno scorso perché mi stalkerava. Purtroppo ho vissuto una vita di m… per colpa sua. Il problema è che ho dovuto tagliare tante collaborazioni e tanti lavori, proprio sparire, capito? Senza poter lasciare neanche traccia ”.

Il 5 maggio 2023 Siu, di professione influencer, un mestiere che Maldonato non avrebbe accettato - ha denunciato il marito per maltrattamenti: c’è chi dice che l’uomo l’avrebbe chiusa in casa e costretta a lasciare la porta del bagno aperta. Per Maldonato, che è testimone di Geova, la separazione sarebbe “ moralmente inaccettabile ”. “ Ci fu quest’episodio. Lui aveva detto di dover andare al lavoro e in realtà lei ha scoperto che era stato tutto il giorno dentro l’armadio per vedere e sentire quello che faceva, con chi parlava ”, ha raccontato Indira alla trasmissione di Rete 4.

Secondo la madre di Maldonato, Maria Mercurio, il figlio “ ha mentito per proteggere lei e perché era preoccupato per le bambine che erano presenti in casa ”, senza contare che “ è incapace di fare del male a chiunque ”.

Ma le persone vicine alla coppia sembrano non essere concordi neppure sul fatto che ci fossero liti o meno in famiglia. “ Secondo me non è tentato omicidio - ha aggiunto l’amica di Siu Indira - non aveva intenzione di uccidere, è una cosa che è sfuggita di mano, perché quando hai costantemente delle liti magari superi un po’ alla volta certi limiti ”. Secondo Indira, l’influencer avrebbe detto di aver avuto un incidente perché non credeva che la situazione fosse così grave, per difendere il marito e in preda ai sensi di colpa.

Di diverso avviso è l’amica di lui Patrizia Tarantola: “ Quando l’ha incontrata

era l’uomo più felice, è molto innamorato di lei. Non so se dentro casa loro hanno avuto una piccola discussione ma sono sicura che lui non c’entra niente. E sono sicura che lei si sveglierà e spiegherà l’accaduto”.