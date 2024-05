"Stava male, era depressa". La versione del marito sulle ferite di Siu

Si continua a indagare su quanto accaduto a Soukaina El Basri lo scorso 16 maggio, quando è stata soccorsa per un presunto incidente domestico e poi è stato fermato il marito Jonathan Maldonato, accusato di tentato omicidio, per cercare di venire a capo della vicenda.

Da un lato c’è questo fermo, la scelta dell’arresto legato a un intervento dell’estate 2023 in cui i carabinieri si sono recati nella villetta di Biella. Dall’altro c’è la testimonianza dello stesso Maldonato, che ha chiamato i soccorsi. “Chi l’ha visto?” ha fatto ascoltare proprio questa ricostruzione.

Agli inquirenti Maldonato ha raccontato che la moglie, di professione influencer, sarebbe stata nervosa nei giorni precedenti all’incidente, a causa della morte recente di un fratello in Marocco, il cattivo stato di salute dell’altro fratello e un ex che le avrebbe inviato insistentemente messaggi su Instagram. Proprio quel giorno Siu sarebbe stata tesa, tanto da dare al marito uno schiaffo sul collo senza motivo e tiragli un barattolo di olio per capelli, stando alla versione di Maldonato.

Poi il ferimento. “ Quando non regge la pressione compie atti autolesionistici ”, ha spiegato l’uomo. E poi ancora: “ Mi diceva che stava male, che era depressa ”. Maldonato ha detto che la moglie gli avrebbe mostrato il foro sollevando la maglietta: lui avrebbe contattato i soccorsi, ma lei avrebbe chiuso la chiamata, chiedendo di affermare che si sarebbe trattato di un incidente domestico. Richiamato dai soccorritori, Maldonato avrebbe fatto una videochiamata in vivavoce con il 118, mostrando lo stato della moglie: in quel contesto avrebbe appoggiato sul cassetto, che era stato detto fosse la causa del ferimento, la mano sporca di sangue. “ Al poliziotto ho detto sin da subito questa circostanza. Anzi al poliziotto ho detto che avevo appoggiato la mano per vedere se lo spigolo fosse appuntito. Anzi al poliziotto ho detto che ho appoggiato la mano e basta ”, ha aggiunto l’uomo.

Salvo cambiare versione una volta in caserma. Lì, Maldonato avrebbe raccontato che Siu sarebbe stata ricoverata in psichiatria nel 2012: “ Anche in quel periodo mia moglie aveva tentato il suicidio ingerendo dei farmaci ”. Avrebbe anche chiarito che gli interventi precedenti dei carabinieri, tre in tutto, sarebbero stati relativi a incomprensioni di poco conto. Ma avrebbe parlato anche di presunti tradimenti di lei: “ Se lei usciva con uomini e non me lo diceva, per me è tradimento. Lei mi ha tradito tante volte. Io le permettevo di fare tutto ”.

Siu aveva raccontato in un aggiornamento sui social che Maldonato avrebbe posto

in tutta la casa. Un amico della donna, Anas, ha attestato alla trasmissione di Rai 3 l’esistenza di una denuncia per, quella che successivamente Siu avrebbe ritirato.