"Sono qua, ho la camicia bianca". Così fu massacrato dal rom

L'attività investigativa aveva presto portato all'arresto del presunto aggressore, ovvero il ventiduenne Nicolò Passalacqua nato a Colleferro (ma appartenente alla comunità rom della provincia di Crotone). Poche settimane fa la procura di Crotone ha invece disposto l'arresto della fidanzata diciassettenne che quest'ultimo a suo avviso voleva "difendere" (attualmente detenuta in una struttura per minori) e della madre quarantunenne di quest'ultima, che secondo l'accusa avrebbe istigato Passalacqua ad aggredire Davide Ferrerio. Da pochi giorni però, c'è un nuovo nome nel registro degli indagati per quel che riguarda il caso del bolognese di 20 anni brutalmente aggredito mentre si trovava in vacanza in Calabria, la scorsa estate: è quello del trentunenne Alessandro Curto, indagato per tentato omicidio. Lo riporta Il Resto del Carlino, spiegando che fu proprio lui a dare origine all’aggressione di Ferrerio maturata lo scorso agosto a Crotone.

In che modo? Stando all'accusa, era proprio Curto l'"obiettivo" iniziale del giovane rom, che aveva intenzione di pestarlo per aver scritto alla minorenne ed averle proposto di incontrarsi. Un incontro al quale la giovanissima si presentò a quanto pare insieme a Passalacqua e alla madre. Solo che Curto, forse presagendo la mala parata, sarebbe riuscito a defilarsi subito con uno strategemma, inviando un messaggio alla ragazza: "Sono qua, ho la camicia bianca". La stessa che indossava il ventenne tifoso del Bologna, totalmente estraneo ai fatti, il quale ebbe tuttavia la sventura di trovarsi in quel posto proprio in quel momento, mentre aspettava un amico con cui andare a mangiare una pizza. E che fu quindi inseguito dal gruppo, raggiunto e malmenato da Passalacqua, senza che potesse dare la propria versione.