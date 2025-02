Sparatoria a Milano, arrestato il presunto assassino: è il figlio del panettiere

Ascolta ora 00:00 00:00

È stato arrestato dalla polizia Raffaele Mascia, l'uomo che avrebbe ucciso in una panetteria di piazza Gambara a Milano Ivan Disar e ferito un altro cittadino ucraino, Pavel Kioresko, nel tardo pomeriggio di sabato. A quanto trapela dalle prime indiscrezioni, si tratta del figlio del panettiere. La posizione del ragazzo, 21 anni, è al vaglio degli investigatori.

Raffaele Mascia aveva fatto perde le tracce da circa 48 ore. Gli agenti della Squadra Mobile di Milano lo hanno rintracciato nella zona di Porta Genova, dove il 21enne era solito trascorrere il tempo libero e sulla quale si stavano concentrando le attenzioni degli investigatori.

Non aveva con sé la pistola - una P38 - con cui ha aperto il fuoco contro i due cittadini ucraini e non ha opposto restistenza ai poliziotti. In passato era già stato arrestato per questioni legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. Domani il pm Carlo Parodi, titolare dell'inchiesta, deciderà come procedere.