Quella strana "coincidenza": cosa c'è dietro i nomi della coppia di Villa Pamphilj

C’è un’insolita coincidenza, un caso di omonimia, legata all’identificazione di Anastasia Trofimova, la donna trovata morta con la sua bambina di 1 anno a Villa Pamphilj il 2 giugno 2021. In queste ore la procura di Roma, l’Fbi, le autorità di Malta e la trasmissione “Chi l’ha visto?” (che si è messa in contatto con la madre della donna) hanno diffuso le generalità della scomparsa.

Ma se si effettua su Google una ricerca con il nome “Anastasia Trofimova”, si scopre che esiste una regista russa naturalizzata canadese, una documentarista, omonima e tra l’altro per nulla misconosciuta agli addetti ai lavori. La documentarista Trofimova ha infatti preso parte nel 2024 alla Mostra del Cinema di Venezia e anche al Toronto International Film Festival con la pellicola “Russians at War” che racconta il conflitto ucraino dal punto di vista dei soldati russi, suoi connazionali, al fronte. Tra l’altro il film è stato anche molto discusso a livello internazionali per via delle accuse di propaganda filorussa che hanno colpito Trofimova - le cui intenzioni pare fossero ben diverse.

Tuttavia questa è la punta dell’iceberg: ci sono almeno due altre donne che lavorano nel cinema e che hanno il nome di Anastasia Trofimova. Sono entrambe russe ed entrambe direttrici della fotografia.

Questa coincidenza è insolita per due ragioni: Anastasia Trofimova è il vero nome della donna trovata morta a Roma, una donna che aveva una relazione con un sedicente produttore cinematografico che utilizzava invece molti alias, nascondendo quindi la propria vera identità di Charles Francis Kaufmann.

Uno dei principali alias utilizzati da Kaufmann era Rexal Ford. Se si effettua una ricerca su Imdb, esiste in effetti una pagina con questo nome, ma il sito funziona esattamente come Wikipedia: gli utenti registrati possono modificare le pagine, e non servono capacità da hacker - attribuite in questi giorni a Anastasia Trofimova da parte di alcuni testimoni che l’avevano conosciuta - per fare questo. Chi però ha creato sul web la figura del produttore Rexal Ford ha commesso qualche errore.

Lo si nota dalle discrepanze tra un film in uscita, “Food Fight”, che racconterebbe di una battaglia culinaria ambientata a Malta - il piccolo stato in cui Kaufmann avrebbe vissuto per un periodo e in cui Trofimova si sarebbe recata, stando alla testimonianza della madre, a imparare l’inglese. Questo “Food Fight” viene indicato su Imdb come in uscita per il 2025, mentre sulla pagina Wikipedia dell’attore Jonathan Rhys Meyers è indicato come uscito nel 2023.

Non solo: tra i protagonisti solo la pagina Wiki dell’attore britannico reca questa pellicola (con il regista Rexal Ford) nella propria filmografia, mentre per i colleghi indicati come co-protagonisti su Imdb - Billy Zane e Debi Mazar - su Wikipedia non c’è traccia di questo film.