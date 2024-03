Stupro di Palermo, condannato a 8 anni e 8 mesi l'imputato più giovane

Articolo in aggiornamento

Otto anni e 8 mesi di reclusione. È la condanna inflitta dal gup del Tribunale dei Minori di Palermo all'imputato più giovane per lo stupro di gruppo avvenuto al Foro italico del capoluogo siciliano, lo scorso luglio, ai danni di una 19enne. Il ragazzo, Riccardo Parrinello, che all'epoca dei fatti era minorenne, è stato giudicato con il rito abbreviato. Insieme al giovane sono coinvolti altri sei imputati i quali verranno giudicati ad aprile.

Lo stupro choc

Lo stupro si consumò in un cantiere abbandonato di Palermo, nei pressi del Foro Italico, la notte del 7 luglio 2023. Secondo l'accusa, la ragazza fu indotta a bere e poi abusata dal branco. Le violenze furono riprese con lo smartphone e il video fu fatto girare tra la comitiva di coetanei. Parrinello, che oggi ha 18 anni, fu arrestato ad agosto e poi scarcerato. Il gip ritenne che il giovane si fosse ravveduto, ma nei giorni successivi tornò in carcere per aver pubblicato sui social alcuni commenti in cui rivendicava gli abusi. Tra le prove a carico del ragazzo c'è anche una chat in cui avrebbe rivelato a un amico che il rapporto intimo con la 19enne non era stato consenziente.

Chi sono gli altri imputati

Oltre a Parinnello, sono a processo per stupro altri sei imputati: Angelo Flores - il ragazzo con cui la 19enne aveva avuto un flirt - Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Samuele La Grassa, Elio Arnao, tutti maggiorenni, allo stato in custodia cautelare in carcere. Anche loro hanno chiesto il rito abbreviato che inizierà il prossimo 19 aprile.

La vittima