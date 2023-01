La "super coke" e l'ultimo sms del 27enne morto nel letto del pensionato

S'infittisce il mistero sulla morte di Gabriel Luiz Dias Da Silva, il modello brasiliano di 27 anni trovato senza vita nel letto di un pensionato 71enne, all'alba dello scorso giovedì mattina, in un appartamento di via Marinetti, a Milano. Prima della tragedia, il ragazzo aveva inviato un sms all'ex fidanzato in cui accennava alle droghe, come la "super coke", uno stupefacente di cui pare facesse regolarmente uso. " Ieri sono tornato da Gianclaudio. - recita il testo del messaggio rilanciato dal Corriere della Sera - Ancora sesso e droga. Sto perdendo un sacco di chili ma non riesco a smettere ".

L'ultimo sms all'ex

Un "giallo" dai contorni ancora poco chiari quello riguardante la morte del modello e istruttore di fitness brasiliano. A ritrovare il corpo senza vita del 27enne sarebbe stato il pensionato 71enne, Claudio D.B, ex bancario e consulente finaziario indagato con l'ipotesi di reato per omicidio colposo e omissione di soccorso. Il ragazzo è stato trovato a pancia in giù, a torso nudo, con il capo appoggiato su un sacchetto di plastica bianco accanto al cuscino. " Ti posso garantire che Claudio non era il suo compagno: era solo un cliente che si era invaghito di Gabriel. E lui accettava di andarci sempre perché pagava bene. I soldi, le cene fuori, la bella vita, erano il modo con cui Claudio lo teneva legato a sé ", racconta l'ex compagno al Corriere. Dalle ore 23.30 di mercoledì sera, il giorno successivo al festino, Gabriel non si è più collegato a WhatsApp. " L'ultimo messaggio che mi ha scritto quella sera - continua l'ex fidanzato della vittima, un giovane italiano - diceva: 'Sono tornato da Claudio. Ancora sesso e droga' ".

La "super coke"