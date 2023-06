Omicidio Tramontano: "Toglieva le macchie di sangue". Impagnatiello ripreso mentre puliva le scale

C'è un video che immortala Alessandro Impagnatiello mentre ripulisce le tracce di sangue sulla rampa di scale che conduce al box della palazzina di via Novella, a Senago, dove ha ucciso la compagna Giulia Tramontano. Il filmato sarà trasmesso integralmente questa sera nel corso della puntata di "Iceberg Lombardia", il programma di cronaca e approfondimento giornalistico in onda su Telelombardia.

Il video

Il video risale al primo pomeriggio di martedì 30 maggio, quando ancora i carabinieri di Rho e del nucleo investigativo cercavano Giulia tra le campagne di Senago. Le immagini, spiega l'emittente lombarda, riprendono Impagnatiello che apre la porta dell'appartamento e, senza farsi notare, sgattaiola coperto dalla muratura del ballatoio fino alla rampa di scale al piano terra che porta ai box. A quel punto si vede chiaramente il barman pulire le macchie di sangue con una spugna gialla. Subito, munito di spazzolone e secchio blu, il trentenne si dirige verso il garage presumibilmente per completare le operazioni di pulitura.

Le tracce di sangue

Durante l'ultimo sopralluogo, i carabinieri hanno individuato alcune macchie di sangue nella casa in cui si è consumato l'omicidio. Le tracce ematiche, rilevate con il luminol, erano presenti non solo sulle pareti della cucina ma anche su un piccolo carrello portapacchi acquistato dal killer dopo il delitto. Gli inquirenti ipotizzano che potrebbe averlo utilizzato per spostare il cadavere di Giulia.

La cenere sulle scale