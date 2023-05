Turista italiana ferita mentre era in vacanza in Corsica: spari contro il suo camper

Ascolta ora: "Turista italiana ferita mentre era in vacanza in Corsica: spari contro il suo camper"

Sembrava una serata tranquilla, come tante altre, quella che una famiglia italiana, in vacanza in Corsica con il camper, stava trascorrendo a Casanova, vicino a Corte. Improvvisamente, intorno alle 22, si sono cominciati a sentire in lontananza alcuni spari che, dopo pochi secondi, sono diventati più nitidi. Nella roulotte c’erano marito e moglie che non hanno capito immediatamente che i colpi di pistola erano indirizzati proprio contro il loro veicolo. La donna, una turista di 58 anni, è stata raggiunta all’addome da un proiettile vagante e si è accasciata a terra ferita gravemente.

La vicenda

L’episodio è accaduto in un’area di parcheggio situata lungo la strada Rt 20. Secondo il quotidiano locale Corse-Matin la famiglia avrebbe dovuto far ritorno in Italia nella giornata di oggi. Il marito, 43 anni, incolume, quando si è accorto che la sparatoria era terminata ha subito chiamato i soccorsi. La moglie è stata stabilizzata sul posto e trasportata all’ospedale di Bastia, dove è stata operata nella notte. Per i medici non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

La procura di Bastia ha aperto un fascicolo avviando le indagini per cercare i colpevoli del ferimento della 58enne. L’inchiesta e per tentato omicidio, ma gli inquirenti, al momento, hanno pochi elementi a disposizione. Tutte le ipotesi sono possibili. A quanto pare i turisti italiani non avevano rapporti con nessuno in Corsica, quindi l’episodio potrebbe far pensare a un accadimento fortuito. Chi ha sparato potrebbe averlo fatto per dare un segnale a una banda criminale rivale, oppure si tratterebbe di una bravata di alcuni giovani di passaggio.

La posizione della procura

"É stata aperta un'inchiesta per tentato omicidio. La pista di un colpo sparato accidentalmente non è quella che gli inquirenti ritengono più probabile" . Sembra avere le idee chiare il procuratore della Repubblica di Bastia, Arnaud Viornery, il quale, invece, pensa che la sparatoria non sia avvenuta per caso. Il procuratore ha precisato che il veicolo si trovava parcheggiato in un'area di sosta ma che i turisti praticavano "il campeggio libero", non in aree predisposte per tende, roulotte e camper.