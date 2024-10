Violentata da un giovane conosciuto su una app

Ascolta ora 00:00 00:00

Una ragazza cinese di 21 anni ha denunciato di aver subìto una violenza sessuale ieri notte a Milano da parte di un giovane americano dopo un appuntamento fissato su una app di incontri. La polizia di stato di Milano è intervenuta alle 8 di ieri mattina in piazza Bottini, dove la giovane studentessa all'Università Cattolica ha avvisato il 118. Secondo il suo racconto avrebbe fissato una cena la sera prima attraverso il sito di incontro con un americano di 22 anni di origini kazake. Dopo aver trascorso la serata con lui, la ragazza lo avrebbe seguito nel luogo dove alloggiava. È qui che il giovane avrebbe tentato un approccio sessuale, che lei avrebbe rifiutato.

La ragazza è stata accompagnata alla clinica Mangiagalli per accertamenti. Sono in corso indagini da parte degli agenti della Questura per capire cosa è accaduto. La notizia di reato è sulla scrivani del pm di turno, Paolo Storari.