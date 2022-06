Agricoltore decapitato: tracce di sangue nell'auto del fratello

Possibile svolta nelle indagini sulla morte di Franco Severi, l'agricoltore 53enne trovato senza testa in un dirupo nei pressi della sua abitazione di Civitella di Romagna, nel Forlivese. Dopo aver cercato qualche indizio attorno all'aerea in cui è stato trovato il cadavere, gli inquirenti si sono concentrati nella perquisizione dell'auto di uno dei fratelli. Proprio durante questi controlli hanno trovato due elementi sospetti.

Tracce ematiche nell'auto

Dopo una serie di segnalazioni gli inquirenti si sono presentati davanti l'abitazione di uno dei suoi fratelli, Daniele Severi, e lì sono iniziate le analisi all'interno della casa e dell'auto del sospettato anche con il luminol. A fine serata le forze dell'ordine sono andate via con a seguito il carro attrezzi che portava via la "Fiat Panda" grigia, posta sotto sequestro.

Dalle ultime indiscrezioni pare che i Ris abbiano trovato alcune tracce di sangue nel tappetino del mezzo e sulle scarpe dell'uomo su cui si sono concentrati i sospetti. Questo passo in avanti sicuramente rappresenta un aspetto decisivo sul fronte investigativo a cui si aggiunge anche un altro tassello: alcune telecamere di sorveglianza di un distributore di carburanti hanno inquadrato una Fiat Panda simile a quella dell'uomo in un orario molto vicino alla presumibile ora del decesso della vittima. Ancora troppo presto per capire se si tratta di una coincidenza.

Nel frattempo gli inquirenti stanno passando al setaccio anche la casa di Ca’ Seggio del 53enne e un capannone a Magliano, dove il fratello dell'agricoltore custodiva attrezzi e mezzi. Nessuna traccia invece della testa.