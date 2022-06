Il test per l'Hiv? Ora si ordina online e si fa a casa (sulla saliva)

Scoprire sei si è contratto l’Hiv? Semplice quanto fare un test salivare. Così da oggi si può ordinare online "un test salivare sicuro, rapido e facile" che consente la diagnosi dei virus Hiv dell'Aids e Hcv dell'epatite C. Tutto da eseguire a casa "in autonomia e anonimato". È questo il progetto denominato “A casa mi testo“ di Anlaids Lombardia. È possibile andare direttamente sul sito dell’associazione e richiedere il kit da 20 euro con spedizione inclusa. Un'iniziativa promossa "per la prima volta in Italia", sottolinea l'associazione. " Il virus non fa distinzione di genere, età, orientamento sessuale, stile di vita e la prevenzione rimane lo strumento più potente per contrastare la diffusione ", si legge in una nota Anlaids.

I test casalinghi per aumentare la privacy

L’associazione nazionale e lombarda è da tempo impegnata a “rendere sempre più semplici, accessibili e rapidi la diffusione e l'utilizzo dei test Hiv e Hcv“. L'obiettivo è promuovere la cultura del benessere e l'importanza di conoscere il proprio stato sierologico, portando la pratica del test e del controllo regolare come gesto comune, nel rispetto della privacy, garantendo sicurezza, a sostegno della salute di ciascuno e di tutti. Grazie al progetto i test sono quindi consegnati direttamente a casa, a chiunque lo desideri e in tutte le regioni: si tratta del kit per il test salivare, più accessibile e semplice rispetto al pungi dito.

Basta la saliva e il risultato è sicuro