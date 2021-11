"Allora stia zitta". E la Berlinguer sbotta contro la giornalista no vax

Dopo la lite con il professor Massimo Galli della settimana scorsa, la giornalista Maddalena Loy è tornata nello studio di Cartabianca per perlare di vaccini e Green pass. La sua è una posizione contraria rispetto alla vaccinazione e nel corso della puntata si è scontrata in varie occasioni, soprattutto con Luca Telese e con Matteo Bassetti, ospite in collegamento. Ma è in Bianca Berlinguer che Maddalena Loy ha scatenato la reazione più forte, portando la conduttrice a invitarla con veemenza a far parlare anche gli altri ospiti del dibattito.

Maddalena Loy, dal suo punto di vista no vax per quanto concerne il vaccino contro il Covid, ha cercato di argomentare le sue tesi, portando anche stavolta numeri e dati statistici con una personale interpretazione, che è stata però smentita sia da Luca Telese che da Matteo Bassetti. " Questa settimana il dato fluttuante del bollettino dell'Istituto superiore di sanità indicava il 39% di contagiati non vaccinati e 60% vaccinati ", dice la giornalista. Luca Telese interviene e accusa la Loy di non aver saputo interpretare correttamente quel dato, sostenendo la dimostrazione statistica del maggior numero di persone vaccinate rispetto a quelle non vaccinate. Una spiegazione che non convince Maddalena Loy, nemmeno quando è Matteo Bassetti a fornire la medesima lettura dei dati già esposta da Luca Telese.