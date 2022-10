A Perugia, poi a Gubbio con Sollecito. Le vacanze italiane di Amanda Knox

Quest'estate Amanda Knox ha fatto ritorno a Perugia, dove ha incontrato gli avvocati Luciano Ghirga e Carlo Dalla Vedova, suoi storici difensori ai tempi del processo per l'omicidio di Meredith Kercher, e l'ex cappellano della sezione femminile del carcere don Saulo Scarabattoli. Non solo. La Knox si è anche recata a Gubbio dove ha trovato Raffaele Sollecito.

A riferire la notizia è il quotidiano britannico Mirror, che riporta il viaggio di Amanda Knox, tornata a Perugia ben 15 anni dopo la morte di Meredith (1º novembre 2007). La statunitense, stando a quanto riportato dalla stampa estera, ha raggiunto l'Italia durante lo scorso mese di giugno. Dopo il saluto ai due avvocati, la Knox è stata a Gubbio, e con Sollecito ha partecipato a quella gita che i due avrebbero dovuto fare nel novembre del 2007. Una foto attesta la gita avvenuta: nello scatto si vedono Amanda Knox e Raffaele Sollecito abbracciati e sorridenti.

" Felice e spensierata l'ex coppia ha visitato la pittoresca città di Gubbio dove avevano in programma di andare il 2 novembre 2007, il giorno in cui la studentessa universitaria di Leeds Meredith Kercher, 21 anni, fu trovata nella sua camera da letto con la gola tagliata e segni di violenza sessuale ", scrive il Mirror.

"È stato dolce-amaro tornarci perché dovevamo andare lì in circostanze così diverse, ma è stato bello per noi poter parlare di altro", ha commentato Sollecito al tabloid britannico. Incontrare Amanda ha provocato nell’ingegnere di Giovinazzo emozioni contrastanti. " L'iniziativa è stata sua (di Amanda ndr), ma l'idea di entrambi ", ha raccontato poi ad Ansa. "Ho provato emozioni contrastanti sicuramente piacere di stare in buona compagnia. Ma anche tristezza per la tragedia che abbiamo subito ", ha aggiunto.