"Dite agli inglesi di non venire. Cosa può succedere"

Il professor Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di Malattie Infettive e Tropicali e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, durante il suo intervento ad Agorà Estate su Rai Tre, condotto da Roberto Vicaretti, si è detto preoccupato per l’arrivo in Italia di tifosi inglesi.

Andreoni: "Variante Delta diventerà maggioritaria in Italia"

"Bisognerebbe avere la forza per dirglielo perché effettivamente mi sembra che ci sia un po' di ipocrisia ……. In un momento oltretutto in cui in Inghilterra sta circolando questa variante e stiamo cercando di mettere dei limiti per chi arriva in Italia per cercare di contenere l'arrivo della variante che comunque ormai è presente e diventerà maggioritaria in Italia, vedere queste immagini e dire che tutto va bene mi sembra inaccettabile" ha spiegato Andreoni in riferimento ai video che mostravano tifosi inglesi che festeggiavano incuranti degli assembramenti e del pericolo di contagi dovuti alla variante Delta, la predominante in questo momento nel Regno Unito.

La domanda rivolta al professore riguardava il rischio o meno di permettere ai tifosi inglesi di arrivare in Italia per andare allo stadio senza fare i 5 giorni di quarantena prevista. È infatti possibile che a Roma vi possa essere una invasione di tifosi inglesi per seguire la partita Inghilterra-Ucraina che si giocherà allo stadio Olimpico della Capitale il prossimo 3 luglio. Andreoni ha anche aggiunto: "Sarà difficile tenere sotto controllo migliaia di persone. Credo che sarà necessario far entrare allo stadio solo chi ha il certificato vaccinale completo, oppure prevedere un test sierologico lo stesso giorno. Poi si dovrebbe cercare di distribuirli bene all'interno dell'Olimpico, facendoli accedere con corridoi separati, in modo che non possano esserci assembramenti. Le scene viste in tv dei festeggiamenti con tifosi ammassati l'uno sull'altro mi preoccupano molto".

5 giorni di quarantena ai tifosi inglesi

In una nota, l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ha scritto: "La prossima tappa degli Europei di calcio porterà tifosi provenienti dall'estero a Roma il 3 luglio per la partita Inghilterra-Ucraina. Ricordo che è in vigore, per motivi di contrasto alla pandemia e alla variante Delta, l'ordinanza per la quarantena di 5 giorni rivolta a tutti coloro che provengono dalla Gran Bretagna, la quarantena deve essere rispettata".