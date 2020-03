Anticiclone, primavera fino a giovedì con massime oltre i 20 gradi

La nuova settimana si apre con l'alta pressione: un robusto anticiclone si sta avvicinando da ovest e caratterizzerà le condizioni meteo almeno fino a giovedì con temperature sempre più in aumento.

Ancora per oggi, però, le uniche zone che avranno qualche disturbo saranno il Nord-Ovest e la Sicilia orientale dove i cieli saranno nuvolosi ed è prevista anche qualche debole pioggia. Sul resto del Paese splenderà il sole e lo farà ancora di più nei prossimi giorni. Se di giorno sarà molto mite, da maniche corte, di notte avremo un clima freddo, specialmente al Centro-Nord, con notevole escursione termica a causa dei cieli sereni: le temperature minime fatte registrare la scorsa notte, ad esempio, hanno visto valori intorno allo 0 su Bergamo, Verona, Udine, Firenze e Perugia, tanto per citarne alcune.

Caldo di giorno, freddo di notte

Mite si, ma durante le ore centrali della giornata. Come dicono gli esperti, vivremo un assaggio di primavera: da domani. l'anticiclone avanzerà ulteriormente portando condizioni meteorologiche decisamente stabili su tutte le regioni a parte qualche nuvoletta di passaggio sulla Sardegna e su alcuni tratti del Centro. Le temperature massime saranno in ulteriore lieve aumento.

A metà settimana la situazione generale non farà registrare grossi cambiamenti. Al Centro-Nord avremo solo qualche nube in più ma in un contesto ancora ben stabile ed asciutto. Da segnalare, invece, un deciso aumento delle temperature con picchi ben oltre i 20°C su alcuni tratti del Nord e del Centro.

Oltre i 20°C

La fase più calda dell'anticiclone africano si registrerà soprattutto tra mercoledì e giovedì quando avvolgerà con il suo carico di stabilità ed aria molto mite praticamente tutto il Paese. Le temperature massime saranno diffusamente superiori ai 20°C specialmente al Centro-Nord con picchi di 23-24 gradi nelle vallate più interne del Trentino alto Adige. Valori termici superiori ai 20 gradi si registreranno anche su molte città come Milano, Bologna, Firenze e Roma.

Da venerdì, però, l'anticiclone comincerà a dare qualche segnale di stanchezza: cominceranno ad affluire masse d'aria meno miti e più umide che potrebbero prendere ulteriore energia nel corso del weekend provocando un aumento delle nubi e qualche pioggia a partire dal Nord con un conseguente nuovo e generale calo termico.

L'Artico al 50%

Come anticipato nei giorni scorsi, resta viva la "pista" del freddo artico anche se i Centri meteo stanno "litigando" tra di loro: il modello europeo vede l'Italia coinvolta in pieno nell'irruzione fredda con neve a bassa quota, il modello americano storce il naso ed attenua, di molto, l'ondata artica nel nostro Paese. Come sempre, saranno necessari ulteriori aggiornamenti.