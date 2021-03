Asia Argento difende Corona: "È bipolare, non ​un assassino. Accanimento contro di lui"

Le immagini e i video di Fabrizio Corona che si taglia i polsi dopo la decisione dei giudici di revocare gli arresti domiciliari e rimandarlo in carcere stanno facendo il giro del web. Scene impietose che hanno scatenato la reazione di Asia Argento, amica e compagna dell'ex re dei paparazzi.

L'attrice ha scelto Instagram per rompere il silenzio sulla vicenda che ha visto coinvolto Fabrizio Corona e lanciare la campagna di sensibilizzazione in favore dell'ex re dei paparazzi. " Quest'uomo non è un assassino, uno stupratore, un mafioso, uno spacciatore, un criminale. Ha sicuramente fatto un sacco di ca***te nella vita, ma ora, a 46 anni, nonostante ne abbia già scontati più di sei in carcere, è un cittadino reinserito, che lavora e dà da lavorare, che paga le tasse, è un padre, un figlio, un fratello ed un amico che si rende conto dei suoi errori per i quali ha chiesto scusa ai magistrati, davanti a tutti ".

Asia Argento nel suo ultimo post Instagram ha difeso a spada tratta Corona che, subito dopo la decisione dei giudici di rimandarlo dietro le sbarre, ha messo in scena una protesta plateale sui social. Sul web Fabrizio Corona si è scagliato contro i giudici poi, per contestare la decisione del tribunale, si è tagliato i polsi e ha preso a calci l'ambulanza sulla quale è stato trasportato in. Urla e grida contro gli agenti che per calmarlo hanno dovuto addirittura bloccarlo a terra. Una scena surreale consumatasi di fronte ai passanti in strada a Milano.