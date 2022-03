Attraversa la Russia per seppellire moglie e figli: "Ora mi arruolo con gli ucraini per vendicarli"

" Per colpa di un mortaio ho perso la mia famiglia ". Non si dà pace Serhiy Perebynis, 43enne ucraino, da quando ha scoperto che la moglie Tetiana e i suoi figli, Mykyta e Alisa, sono morti durante i bombardamenti sul ponte di Irpin, al confine con Kiev. Sopraffatto dal dolore, ora medita di arruolarsi: " Ci sto pensando, nn ho più nulla da perdere e voglio difendere la mia patria. Non saremo noi ad andarcene stavolta ", racconta in un'intervista a Repubblica.it.

La tragedia

Quando la sua famiglia è stata uccisa Serhiy Perebynis si trovava a Donetsk, nel Donbass filorusso, per assistere la madre contagiata dal Covid. Ha saputo che sua moglie Tetiana, 43 anni, e i suoi figli di 18 e 9 anni, giacevano sotto le macerie del ponte di Irpin, crollato a seguito di un bombardamento, da una foto pubblicata su Twitter. " Stavo fumando una sigaretta sul balcone dell'appartamento di mia madre a Donetsk, osservavo le bombe cadere sulla città. Le avevo portato il respiratore per l'ossigeno perché aveva il Covid. - ricorda - Con Tetiana (la moglie ndr) avevamo studiato nel dettaglio il piano di evacuazione da Irpin e seguivo i suoi spostamenti su Google, con la condivisione della posizione. C'era poco campo, la 'T' di Tetiana appariva e scompariva sullo schermo: è ricomparasa sull'Ospedale N.7. Non capivo. Poi ho letto un tweet e visto quella foto. Ho urlato con tutto il fiato che avevo in gola". Di lì in poi, un unico pensiero: "Vederli per un'ultima volta e dargli una sepoltura degna ".

Il viaggio

Per raggiungere Irpin, Serhiy ha dovuto attraversare la Russia. La prima tappa del viaggio è stata Rostov, sul Don. " Al confine le guardie mi hanno portato in una stanza per interrogarmi. - racconta - Chi ero, dove andavo e perché, mi hanno preso le impronte digitali. Ho detto loro cosa mi era appena successo, non hanno reagito. Mi hanno tenuto lì per 5 ore, mormorando. Alla fine mi hanno fatto attraversare fino a un altro check-point. C'erano gli agenti dell'Mgb (l'intelligence di Donetsk), mi hanno strattonato fuori dall'auto, volevano arrestarmi. Ho mostrato loro i polsi, 'arrestatemi, tanto non ho più niente da perdere'. Anche loro volevano sapere come è morta la mia Tetiana. 'Non lo indovinate?', li ho sfidati. Ma loro gelidi e scettici ".

Da Rostov ha raggiunto l'aeroporto di Mosca. Stessa scena: " Controllato dai servizi russi . - dice - ' Chi ha bombardato la tua famiglia?'. Stessa risposta, stessa indifferenza ". Dopodichè il 43enne ha raggiunto Kalilingrad, in taxi fino alla dogana con la Polonia. " Gli unici a provare pietà per me erano i tassisti russi, - precisa - confessavano che era una guerra che non gli apparteneva. Da lì sono andato a Leopoli e poi Kiev ".

La sepoltura

Serhiy ha scoperto che sua moglie Tetiana non era sopravvissuta ai bombardamenti quando è approdato a Rostov: " Appena partito avevo una speranza perché sembrava che Tetiana, ricoverata, potesse sopravvivere. - racconta ancora - I ragazzi, invece, sono morti subito. Mi ripetevo che forse c'era ancora una piccola luce in questo buio. Quando sono arrivato a Rostov ho saputo che non c'era più ". Dopo aver viaggiato per giorni, perquisito e interrogato dai militari russi ai checkpoint, il 43enne è arrivato a Kiev. " Sono stato per tre giorni all'obitorio N°1, quello centrale, c'erano troppi cadaveri provenienti da Irpin e Bucha, bisognava mettersi in fila . - spiega - Ho chiesto ai volontari di portarmi da mia moglie per sbloccare il suo iPhone. Contiene le foto della mia famiglia, le volevo. Ho preso il pollice freddo di Tetiana e l'ho appoggiato sullo schermo, però non si è sbloccato, funziona solo con le persone vive. Dopo un po' mi hanno consegnato tre bare. Ho vestito Mykyta e Alisa, ho vestito la mia Tetiana, li ho sepolti nel cimitero di un villaggio a sud della capitale ".

La chiamata alle armi