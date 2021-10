Il Cav e gli auguri a Putin. Poi il punto sulla crisi energetica

In occasione del suo 69esimo compleanno, il presidente della confederazione russa Vladimir Putin ha ricevuto una "lunga" e "cordiale" telefonata da parte di Silvio Berlusconi. Nel corso del colloquio, riferiscono fonti azzurre, "non solo gli auguri, ma anche un confronto sui principali dossier di politica internazionale". I sue sono legati da una lunga e profonda amicizia che dura da molti anni e lo stesso Vladimir Putin, lo scorso 29 settembre, ha telefonato al leader di Forza Italia per porgergli i suoi migliori auguri in occasione dell'85esimo compleanno.

Prima della crisi sanitaria mondiale, Silvio Berlusconi si era recato in Russia per festeggiare il compleanno dell'amico Putin, che in occasione dell'ultimo festeggiamento del leader di Forza Italia, gli aveva rivolto auguri molto affettuosi. Putin, infatti, ha riconosciuto a Silvio Berlusconi " grande contributo di quest'ultimo nello sviluppo delle relazioni russo-italiane e augurandogli buona salute e benessere ", aggiungendo che " è sempre un ospite benvenuto in Russia ".

La telefonata di Silvio Berlusconi nel giorno del compleanno di Vladimir Putin è arrivata nel giorno dell'annuncio dell'arresto della produzione di una delle più importanti multinazionali operanti in Italia nel settore dei fertilizzanti, che ha deciso di sospendere la produzione per i costi eccessivi del gas naturale.

Il presidente della confederazione russa ha ricevuto in giornata anche gli auguri da parte di altri leader mondiali. Il mondo guarda con particolare attenzione a questo giorno, perché un gesto semplice e di cortesia come possono essere gli auguri per un compleanno può diventare un indicatore geopolitico molto importante per capire gli equilibri mondiali. Tra i primi a fare gli auguri a Vladimir Putin, pare anche con un giorno d'anticipo, c'è stato il segretario generale del Partito comunista cinese Xi Jinping.

Ancora nessun segnale da parte della Casa bianca, probabilmente anche per motivi legati al fuso orario. Al Cremlino gli auguri di Joe Biden non sono pervenuti e se non dovessero arrivare entro la fine della giornata, per gli esperti analisti politici potrebbero significare un ulteriore inasprimento dei rapporti sull'asse russo-americano. " Putin sta ricevendo saluti fin dalla mattina da colleghi stranieri tramite telefonate ", ha riferito il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che poi ha aggiunto che, come nel caso della telefonata con Silvio Berlusconi, le conversazioni non si esauriscono con gli auguri ma diventano anche " discussioni sostanziali sui rapporti bilaterali ".