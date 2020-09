È battaglia in tribunale sul profumo di D'Annunzio

Si sta consumando nelle aule dei tribunali la battaglia legale sul profumo del poeta Gabriele D’Annunzio. Un nuovo capitolo si è aggiunto ai precedenti sulla causa intentata nei primi mesi del 2018 dall’erede di un collaboratore del Vate contro una società che opera da oltre un secolo nel settore dei prodotti per la cura della persona. La Mavive e The Merchant of Venice, controllata dalla famiglia veneziana Vidal, si sta difendendo a denti stretti dall’accusa di contraffazione e concorrenza sleale e fino a questo momento ha avuto ragione. Secondo i giudici del tribunale di Milano, dopo il pronunciamento di quelli europei, non basta avere l’idea se poi questa non viene realizzata.

L’erede ricorrente ritiene che il nome del profumo commercializzato dall’azienda veneta in collaborazione con il Vittoriale, "Aqua Nuntia", la fragranza, il preparato e la forma della bottiglia siano stati ideati da D’Annunzio. La Mavive avrebbe ripreso il progetto rivisitandolo in chiave moderna, ma, di fatto, secondo l’accusa, si sarebbe appropriata indebitamente del prodotto. In realtà, però, la donna che si è rivolta ai giudici europei e milanesi, la quale chiede giustizia per il grande poeta, non ha mai immesso sul mercato il profumo e né mai lo ha pubblicizzato; si è limitata solo a una fase preparatoria. La legge prevede che dopo cinque anni di inutilizzo un marchio torna nella piena disponibilità di tutti.