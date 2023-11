Una (benedetta) riforma di destra

Ognuno la chiama come crede: microcriminalità, criminalità sociale, intralcio del vivere civile, insomma mi riferisco a quell'insieme di reati che vanno dall'occupazione abusiva di alloggi pubblici e privati alle truffe agli anziani, dal borseggio delle rom incinte e perciò non punibili, ai blocchi stradali tanto di moda in questi ultimi tempi. La stragrande maggioranza parte di questo tipo di reati restano impuniti, un po' perché mancano norme precise e stringenti e un po' per il lassismo, a volte la complicità ideologica, dei magistrati, che mal si prestano a perdere tempo su fatti che non portano celebrità e gloria.

Ecco, ieri il governo ha deciso di mettere questi reati al centro dell'attenzione con una riforma a costo zero che li fa uscire dal cono d'ombra, li toglie dal limbo dei reati cosiddetti bagatellari, cioè di nessun conto, e li mette nel posto che meritano. Perché sommati tra di loro costituiscono una piaga sociale non meno pericolosa e grave della criminalità organizzata. Onestamente non ho mai capito che cosa ci fosse di bagatellare nell'essere infastidito, molestato e derubato da persone che godevano di una sostanziale impunità, e per questo trovo che questa riforma sia benedetta assai più di tante altre dai titoli roboanti che tanto appassionano e dividono.

Prepariamoci: diranno che è una riforma di destra e per una volta non sbaglierebbero definizione. Sì, questa è esattamente una riforma di una destra sana e attenta ai problemi di chi conduce una vita reale disseminata di continui trabocchetti di illegalità. Proprio per questo, scommetto, sarà criticata e osteggiata dalle opposizioni che così facendo, prevedo, andranno a sbattere di nuovo e fragorosamente sul muro dell'opinione pubblica, anche nella sua parte meno generosa con questo governo. Perché se sui grandi temi, dalla guerra in Ucraina a quella in Palestina, le opinioni sono tutto sommato a costo zero e quindi vale tutto, quando si parla della sicurezza propria e dei propri cari, beh allora la fede politica viene messa da parte e c'è poco da discutere.

«Di legale in Italia c'è soltanto l'ora», ebbe a dire Roberto Benigni. Non dico che avesse tutti i torti, ma da oggi certamente potremo contare almeno su qualche minuto di legalità in più.