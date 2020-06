La commovente lettera di Francesco a Zanardi

Bergoglio ha preso carta e penna e ha scritto una missiva ad Alex Zanardi, il campione in coma farmacologico che sta lottando tra la vita e la morte nell’ospedale Le Scotte di Siena. Alex era stato operato d’urgenza subito dopo il gravissimo incidente di venerdì scorso avvenuto durante una staffetta di Obiettivo tricolore, il viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. Il campione era a bordo della sua handbike quando si è scontrato frontalmente con un mezzo pesante. Il Papa ha voluto affidare le sue parole di conforto e preghiera a una lettera che, grazie a don Marco Pozza, amico di Zanardi, è stata affidata alla Gazzetta dello Sport.

La lettera di Bergoglio ad Alex

Il suo inizio ricorda quello di una lettera scritta per un amico: "Carissimo Alessandro, la sua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso. Attraverso lo sport ha insegnato a vivere la vita da protagonista, facendo della disabilità una lezione di umanità". Ieri, la Gazzetta dello Sport ha ospitato anche l’intervento del sacerdote, amico fraterno del campione bloccato nel letto della struttura ospedaliera senese. Insieme hanno partecipato alle maratone di Di New York, Venezia e Padova. Un’amicizia consolidata dalla passione per lo sport.

Il Papa prega per lui e la sua famiglia