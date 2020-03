Borrelli è risultato negativo al coronavirus

Angelo Borrelli, capo Dipartimento della Protezioone Civile, non ha il coronavirus. Il tampone rino-faringeo per la ricerca di Coronavirs effettuato, ha dato esito negativo. A dare la notizia è stato lo stesso Dipartimento attraverso una nota. Ieri, mercoledì 25 marzo, il capo della Protezione Civile aveva accusato alcuni sintomi influenzali. Necessaria quindi l'indagine epidemiologica per accertare o meno la sua positività al Covid-19.

Borrelli è negativo al tampone

Borrelli ha fatto sapere di avere ancora qualche linea di febbre e di accusare sintomi influenzali. Per il momento quindi " continuerà a lavorare dalla sua abitazione in costante contatto con il Comitato Operativo e l’Unità di Crisi", si legge nella nota. Inoltre vioene conferamto che il Dipartimento della Protezione Civile continuerà a garantire la massima operatività. Nulla quindi si fermerà. Da ieri Borrelli si trova nella sua abitazione, dove era rientrato per la quarantena ed effettuare i controlli necessari. Il capo delle Protezione Civile ha ribadito di essere in continuo contatto con il Comitato Operativo e l’Unità di Crisi.

Gli ultimi dati

Intanto, dopo l'ultima crescita, è calato nuovamente il numero di contagi e morti per coronavirus nel nostro Paese. Siamo arrivati a quota 74.386 per quanto riguarda i contagiati, 5.210 più di ieri. Si era registrato un incremento di 5.249 casi. I decessi totali sono invece al momento 7.503. Con un incremento di 683 morti. Comunque meno rispetto alle nuove vittime contate il giorno prima, 743. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono invece aumentati di 93 unità, arrivando così a un totale di 3.489. I pazienti guariti sono 9.362, 1.036 in più rispetto a quelli registrati nella giornata precedente.

Questi i dati comunicati durante la conferenza stampa di ieri sera alle 18, tenuta dal direttore operativo della Protezione Civile, Luigi D’Angelo, e dal direttore generale Agostino Miozzo. Borrelli infatti aveva già lasciato la sede del Dipartimento a scopo precauzionale e aveva fatto rientro nella sua abitazione. Questa mattina la conferma che il tampone effettuato è risultato negativo.