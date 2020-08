Briatore esce dall'ospedale: "Sto bene, ma statemi lontano o vi attacco tutto"

L'Ospedale San Raffaele di Milano ha confermato quanto dichiarato ieri nella nota stampa e oggi, a cinque giorni dal suo ricovero, Flavio Briatore è stato dimesso. L'imprenditore è apparso ai giornalisti in buone condizioni mentre arrivava a casa dell'amica Daniela Santanché, dove ha deciso di trascorrere il periodo di isolamento in attesa di negativizzazione. Non potendo tornare presso la sua residenza abituale di Montecarlo, Briatore occuperà un'ala indipendente della villa di Milano su tre piani, dove potrà trascorrere in totale sicurezza tutto il tempo necessario per la sua guarigione, durante il quale è molto probabile che l'imprenditore continuerà a seguire tutti i suoi affari.

Fatemi scendere o faccio la quarantena in macchina

Non avvicinatevi, attenzione che vi attacco tutto

Bene, bene

", inevitabile che, all'arrivo presso il suo domicilio temporaneo per le prossime settimane, Flavio Briatore sia stato letteralmente accerchiato dai fotografi, tenuti a debita distanza di sicurezza e con le mascherine. Il buono stato di salute, fisico e mentale, di Flavio Briatore è testimoniato anche dalla voglia dell'imprenditore di scherzare con loro. "", ha detto il patron del Billionaire tra il serio e il faceto mentre scendeva dalla macchina, prima di entrare nel cancello. Inevitabile che i presenti gli chiedessero informazioni sul suo stato di salute. "", ha risposto Flavio Briatore senza mai togliere la mascherina, obbligatoria nel suo stato. Cappellino da baseball sulla testa, t-shirt a mezze maniche e cellulare in mano per riprendere i fotografi e postarli poi nelle sue storie di Instagram, l'imprenditore si è poi chiuso il cancello alle spalle e ha ufficialmente iniziato l'isolamento obbligatorio