Caro bollette, la protesta dei sindaci: a rischio i servizi essenziali

La protesta sul caro-energia corre sui social e coinvolge tutti i sindaci italiani mettendo a rischio i bilanci comunali. Sono infatti migliaia le adesioni alla protesta simbolica che giovedì vedrà spente, per pochi minuti, piazze e luoghi simbolici dei Comuni italiani per protestare contro il caro bolletta che intacca pesantemente anche i bilanci pubblici e mette a rischio risorse i servizi di assitenza.

Fronte trasversale contro il caro-bollette

Da Nord a Sud le associazioni regionali hanno raccolto l'invito del presidente Anci che ha parlato senza mezzi termini di rischio di "tagli ai servizi essenziali" qualora il governo non intervenisse con ristori adeguati. Anci Marche con il presidente Valeria Mancinelli ha rilanciato la “ giusta presa di posizione contro il caro bollette per i rischi che esso avrà sui bilanci comunali e sull'erogazione dei servizi alla comunità “. Stesso piglio usato da Mauro Guerra presidente di Anci Lombardia. “ C’è il grande tema dell'equilibrio di parte corrente dei bilanci dei comuni - ha spiegato Guerra sui social -. Oggi messo pesantemente in discussione dagli straordinari incrementi dei costi delle materie prime e dell'energia che, oltre che su famiglie e imprese, si abbattono anche sui Comuni in modo molto pesante. Si pensi soltanto ad esempio all'illuminazione pubblica, agli impianti dei servizi comunali “.

Aggravi per 550 milioni sulle casse pubbliche

L'Anci stima per le amministrazioni comunali un aggravio di almeno 550 milioni di euro, su una spesa complessiva annua per l'energia elettrica che oscilla tra 1,6 e 1,8 miliardi di euro. La protesta si concretizzerà quindi giovedì quando verranno spente le luci in piazze e monumenti cittadini, come annunciato dal primo cittadino di Reggio Emilia, Luca Vecchi, che oscurerà per mezz'ora le luci del Ponte di Calatrava. " La mancata istituzione di un Fondo per la compensazione dei maggiori oneri sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas - denunciano all’Anci - rischia di portare all'interruzione dei servizi pubblici ".

La protesta arriva a Bruxelles