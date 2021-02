Caso Genovese, spunta l'ombra di Corona: "È l'agente delle due vittime"

Il nome di Fabrizio Corona entra nel fascicolo del caso Genovese, l'imprenditore arrestato a novembre per aver stuprato una 18enne dopo averla drogata con un mix di sostanze stupefacenti. L'ex re dei paparazzi, agli arresti domiciliari dal dicembre 2019, si starebbe occupando di due delle presunte vittime che hanno denunciato per violenza sessuale Alberto Genovese e la Procura di Milano lo ha segnalato al tribunale di sorveglianza.



Il coinvolgimento di Fabrizio Corona in questa seconda fase del caso Genovese è sotto accertamento dopo una segnalazione della polizia. Il procuratore aggiunto Letizia Mannella e il pubblico ministero Rosaria Stagnaro - titolari delle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Milano - hanno segnalato al tribunale di Sorveglianza alcuni comportamenti sospetti di Corona che, da qualche settimana, è vicino a Ylenia Demeo e Martina Facchini. Le due giovani, che hanno denunciato Genovese per violenze - sono state protagoniste di interviste in tv e sono seguite legalmente dallo storico avvocato di Corona, Ivano Chiesa.





Fabrizio Corona fa il suo lavoro: si occupa delle ragazze professionalmente

Sono allibito dalle polemiche. Corona lavora per Atena, che è un'agenzia che fornisce contenuti giornalistici. Le ragazze sono vittime e sono state fatte passare da escort: vanno in tv a difendersi. Fabrizio le ha solo aiutate a farlo

È proprio quest'ultimo a fare chiarezza sul coinvolgimento di Fabrizio Corona nella vicenda: "". L'ex re dei paparazzi, che recentemente si è ravvicinato a Asia Argento , sarebbe dunque l'delle due ragazze, come ha spiegato Ivano Chiesa al quotidiano la Stampa : "". Ylenia e Martina sono state infatti intervistate due giorni fa da Massimo Giletti su, la stessa trasmissione dove Fabrizio Corona negli ultimi mesi è stato spesso protagonista.La segnalazione alla Sorveglianza di Fabrizio Corona mette ora l'ex fotografo in una situazione scomoda. Non tanto nel caso Genovese quanto per le sue vicende giudiziarie. Mercoledì prossimo, infatti, è attesa lache potrebbe rinnovare o revocare i domiciliari a Fabrizio Corona. Per poter continuare a scontare la pena fuori dal carcere, i giudici hanno imposto a Corona una serie di regole (tra le quali non partecipare a trasmissioni televisive o radiofoniche, né utilizzare i social) che avrebbe già trasgredito. La sua esposizione nel caso Genovese e le sue apparizioni sul web e in tv potrebbero farlo tornare in carcere?