"Rischia fino a otto anni". Oggi l'udienza per Ciro Grillo e gli amici

È arrivato il giorno dell'udienza preliminare a carico di Ciro Grillo, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia. I quattro amici genovesi sono stati accusati da Silvia (nome di fantasia) di stupro di gruppo che sarebbe avvenuto nelle ore tra il 16 e il 17 luglio 2019 in una villetta a Cala di Volpe. La giovane studentessa ha riferito che sarebbe stata costretta a una serie di rapporti sessuali contro la sua volontà, mentre il gruppetto ritiene che lei fosse consenziente durante gli atti avvenuti. Comunque la gup Caterina Interlandi sarà chiamata a decidere se mandare o meno a processo i ragazzi della comitiva. Nelle scorse settimane la procura di Tempio Pausania ha chiesto il rinvio a giudizio per il figlio del garante del Movimento 5 Stelle e i suoi tre amici.

L'ipotesi del revenge porn

Intanto nell'ambito dell'inchiesta è spuntata un'altra ipotesi di reato: quella di revenge porn. Stando a quanto riferito da diversi quotidiani questa mattina, la procura di Tempio Pausania avrebbe aperto un altro fascicolo legato al caso Grillo jr: secondo l'accusa, qualcuno avrebbe fatto circolare foto e video scattate e girati nell'appartamento dopo una serata in discoteca. Un legale, dietro rigorosissimo anonimato, ha riferito a La Stampa che i ragazzi potrebbero rischiare fino a " otto anni ". Uno stralcio trasmesso al tribunale per una nuova ipotesi di accusa che però, sottolinea il Corriere della Sera, al momento è contro ignoti. Un dettaglio che potrebbe indicare come eventuali responsabilità non siano al momento definite.

In questi mesi si è parlato di un breve video che mostrerebbe il rapporto sessuale tra tre dei ragazzi (non Corsiglia) e Silvia: la giovane ritiene che sia la prova dello stupro, mentre gli amici genovesi sono convinti che sia la dimostrazione del consenso. E poi ci sarebbero quelle foto dei genitali che sarebbero stati posti a pochi centimetri dal visto di Roberta (l'amica di Silvia) mentre dormiva. " Abbiamo appreso che frammenti (frammenti!) di video intimi vengono condivisi tra amici, come se il corpo di nostra figlia fosse un trofeo: qualcosa che ci riporta a un passato barbaro che speravamo sepolto insieme alle clave ", era stata la denuncia dei genitori di Silvia.