Chiude il locale un'ora prima e viene multato: il caso a Verona

“Complimenti ai nostri sceriffi”: questo l’esordio in un lungo post su Facebook di Patrizio Violante, proprietario di tre locali a Verona. Uno di questi, la pizzeria “La Benedetta”, è stato sanzionato dalle autorità lo scorso 28 maggio. Il motivo? Aver chiuso l’esercizio un’ora prima rispetto al solito.

Come raccontato dallo stesso Violante, la sanzione è stata comminata lo scorso 28 maggio durante un controllo della polizia amministrativa: multa da 536,40 euro. Il titolare aveva infatti deciso di chiudere il locale un’ora prima, ma non avendolo comunicato al Comune è emersa la discrepanza tra l’orario esposto nel cartello del locale e l’orario comunicato agli uffici del Comune.

“Chiudiamo prima per evitare problemi col vicinato” , ha spiegato l’imprenditore di Verona nel suo post sui social. Ma c’è di più: “Farò ricorso tramite il mio avvocato e ho già chiamato Striscia La Notizia – ha raccontato al Corriere del Veneto – Parliamo di una follia. Faccio questo lavoro da 27 anni e non mi era mai successa una cosa del genere” . La legge parla chiaro, ma Violante si appella al buonsenso: “Anche perché qui nessuno ha ‘sforato’, semmai qui si chiude addirittura prima”.