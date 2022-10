La Russa, il cognome filoputiniano, la lezione diella Segre. Le parole della settimana

Proviamo a dare un po' di sapore ai numeri che decretano il successo delle notizie su Google. Di seguito alcune delle notizie più cliccate della settimana rivisitate e corrette.

Il cognome troppo filoputiniano di La Russa

Le Camere hanno eletto i loro presidenti, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Fra gli alti lai di quelli che si fanno difensori della democrazia, prendendo gli ordini dall'alto, mancava solo che avanzassero la lamentela che La Russa è un cognome troppo filoputiniano e Fontana è uno spreco d'acqua. Complimenti e buon lavoro ai due eletti.

La lezione di Liliana Segre

Una delle pagine più nobili della democrazia italiana recente l'ha appena scritta Liliana Segre. Presiedendo il Senato, dopo aver detto che “il popolo ha deciso” e che “la maggioranza uscita dalle urne ha il diritto-dovere di governare; le minoranze hanno il compito altrettanto fondamentale di fare opposizione”, ha detto: “Le grandi democrazie mature dimostrano di essere tali se, al di sopra delle divisioni partitiche e dell’esercizio dei diversi ruoli, sanno ritrovarsi unite in un nucleo essenziale di valori condivisi, di istituzioni rispettate, di emblemi riconosciuti”.

Non sappiamo quanto possa esserle costato scriverla. Ma la sua testimonianza è preziosa.

Un Nobel "italiano"

E a proposito di cose di cui l'Italia può gloriarsi, la Reale Accademia di Svezia ha assegnato l'ambito Nobel per la chimica, insieme a Morten Meldal e Barry Sharpless, a Carolyn Bertozzi. Figlia d'arte, il suo cognome non nasconde la sua origine italiana. Segno che gli italiani, quando si impegnano, restano i migliori.

Il ritorno di Freddie Mercury

Sembra impossibile, ma è uscito un brano inedito dei Queen con la voce di Freddie Mercury. Non si tratta di intelligenza artificiale ma di una traccia scartata dell'album del 1989. Per qualche istante gli appassionati possono illudersi di essere tornati agli anni in cui la musica era un'altra cosa.

L'ultima puntata della Signora in Giallo

E a proposito di personaggi che sembrano immortali, se n'è andata Angela Lansbury, la Jessica Fletcher della Signora in Giallo, che si è affacciata sui nostri schermi con grazia per così tanti anni. Non ci sono omicidi, in paradiso. Jessica potrà finalmente riposarsi, accolta dagli angeli che suonano la sua inconfondibile sigla. Buon viaggio!

La storia senza fine di Mark Caltagirone

Torna a fare capolino sui nostri schermi l'indimenticabile Mark Caltagirone, il fidanzato immaginario che ha perseguitato Pamela Prati, e l'Italia intera, per molti mesi qualche anno fa. Pamela, chiusa nella casa del Grande Fratello, ha raccontato ad Alfonso Signorini particolari inediti della vicenda. Pensavamo fosse finita. Torneremo a sentir parlare ancora di Mark Caltagirone?

L'America inizia con un italiano

530 anni fa, il 12 ottobre 1492, un navigatore italiano in cerca di nuove rotte si ritrovò a scoprire l'America. Dall'incontro con Cristoforo Colombo e l'Occidente è decollata l'avventura di quel continente che oggi decide le sorti del mondo. E questo è un monito per noi italiani: stiamo attenti, quando ci mettiamo in viaggio, a non lasciare troppo spesso i sentieri tracciati.