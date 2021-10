Il collare e il trauma cranico: ecco come sta davvero Francesco Facchinetti

Continua a far discutere quanto accaduto a Roma tra Conor McGregor e Francesco Facchinetti. Al momento, il campione di arti marziali preferisce non rilasciare dichiarazioni e sui social ha fatto perdere le sue tracce, anche se la sera successiva ai noti fatti è stato intercettato dai fotografi a Roma mentre si divertiva in compagnia di Johnny Depp. Invece, Francesco Facchinetti continua a denunciare il gravissimo episodio del quale, suo malgrado, è stato protagonista e che gli ha causato notevoli problemi.

" Mi ha tirato un pugno in bocca, mi ha spaccato il labbro, il naso ", ha detto il figlio di Roby Facchinetti nelle ore immediatamente successive all'aggressione, avvenuta nella salameeting di uno degli hotel storici di lusso più famosi di Roma. In quei frangenti, Facchinetti non è entrato nello specifico della questione e solo durante la diretta del nuovo programma radiofonico che conduce su Radio 105 ha rivelato altri dettagli di quell'aggressione senza motvo. " Ho mal di testa tutto il giorno, devo portare questo collarino 8 ore al giorno per 16 giorni, ho un trauma cranico, ho una distorsione alla rachide cervicale che non so neanche cosa voglia dire ", ha spiegato Francesco Facchinetti.

Il produttore ha deciso che porterà avanti la sua denuncia contro Conor McGregor, anche se dall'altra parte dovessero mettere sul piatto validi argomenti per farlo desistere. " Se dovesse chiamarmi l'avvocato di McGregor domani e offrirmi 10 milioni di euro, 10 milioni di euro, 10 santissimi milioni di euro per ritirare la denuncia e per ritirare tutto, io direi di no. Non mi interessa nulla dei soldi, non mi interessa nulla dell’hype ", ha spiegato Facchinetti nel corso di 105 Kaos.