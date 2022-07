Condannato per abusi in famiglia gli spetta l'eredità della moglie

Oltre il danno anche la beffa. Attraverso un video pubblicato sul sito Change.org, Desirèe Gullo, educatrice 30enne di Corsico, in provincia di Milano, racconta la sua storia singolare e lancia un appello. Il padre, condannato a tre anni di carcere per maltrattamenti e abusi sessuali in famiglia, secondo la legge, ora che la moglie è deceduta, ha diritto a percepire la pensione di reversibilità e l'eredità, condivisa con le figlie. Desirèe è una di queste, ed è proprio lei a rivolgersi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, affinché la normativa possa essere cambiata. L’obiettivo della giovane donna è allargare anche a questa tipologia di reati l’indegnità ereditaria. La petizione, fino a questo momento, ha raggiunto già le 36mila firme.

La vicenda è raccontata dai quotidiani la Repubblica e Il Giorno. La giovane educatrice ha spiegato nel video su Change.org che non si rassegnato a questa ingiustizia. “Mia madre – ha detto Desirèe - si era separata da mio padre nel 1998, in seguito a violenza domestica e molestie sessuali nei suoi e nei nostri confronti. Il processo è durato tantissimi anni, durante i quali purtroppo mia madre si è indebitata” . Nel 2003 è arrivata, poi la condanna a tre anni di reclusione dell’uomo per gli abusi, oltre al risarcimento di 36mila euro per i danni morali, fisici e psicologici causati alla moglie e alle due figlie.