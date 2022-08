In carcere per stupro l'ex corteggiatore di Uomini e donne

Si trova in carcere dallo scorso ottobre con l’accusa di violenza sessuale Leoluca Granata. Il modello 20enne, originario di Modena ma residente a Milano, è stato accusato di stupro da una coetanea, che lo scorso 25 settembre aveva accettato un passaggio in auto da Granata e due amici dopo una serata in discoteca a Lugano, in Svizzera, finita poi con la violenza.

Davanti ai giudici d'oltralpe la ragazza ha accusato i tre giovani di avere abusato di lei ripetutamente, mentre era sotto choc, in una condizione definita 'freezing'. Dopo averla fatta salire sulla vettura, Granata avrebbe approcciato la giovane invitandola poi a salire nella sua abitazione insieme agli amici, dove si sarebbero consumate le violenze, accertate dagli inquirenti grazie a alcuni video di telecamere di sicurezza. Per questo Leoluca e gli altri due sono stati condannati a cinque anni di carcere.

Attraverso le pagine del Resto del Carlino, la famiglia di Leoluca Granata - modello per Gucci, Dolce e Gabbana e Philips Plein oltre che corteggiatore di Uomini e donne per una puntata - accusa il tribunale svizzero di avere commesso una ingiustizia. " Non è stato stupro ma era un rapporto consenziente, la versione della ragazza non regge, sono diverse le contraddizioni emerse nel corso delle indagini" . Ma intanto la richiesta di scarcerazione su cauzione è stata respinta e Granata rimane in carcere a Lugano. Su Instagram, dove era seguito da oltre 12mila follower, l'ultima foto condivisa con i suoi fan risale proprio ai giorni in cui si trovava a Lugano e si sarebbe consumata la violenza di gruppo ai danni della ragazza di 20 anni.