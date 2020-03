Coronavirus, la verità sui contagi e i malati. E scatta l'allarme per i ragazzi

Il 5% dei malati di coronavirus ha meno di 30 anni. Si tratta di oltre 420 persone in tutta Italia secondo i dati forniti ieri dall’Istituto superiore di sanità. Nel frattempo l’epidemia continua a estendersi in tutte le Regioni e ci sono oltre 10 mila contagiati dall’inizio dell’emergenza. E il governo ha deciso di stanziare 25 miliardi “ come somma straordinaria ” per fronteggiare questa difficile situazione. Ma chi sono i malati di coronavirus? Ecco il profilo delle persone colpite dal Covid-19.

Fasce d’età

Gli anziani rimangono i più affetti dall’epidemia ma come già detto una percentuale non indifferente riguarda giovani con un’età inferiore a 30 anni. “ L’indagine – ha ribadito il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro – rileva una percentuale significativa di casi sotto i 30 anni, un dato che conferma quanto questa fascia di età sia cruciale nella trasmissione del virus ”.

Nel nostro Paese i casi positivi di bambini da 0 a 9 anni sono 43 e rappresentano 0,5% del totale. Sono 85 i casi nella fascia di età 10-19 anni (1% del totale) e 296 in quella 20-29 anni (3,5%).

Le cifre crescono poi con l’avanzare dell’età. Ci sono 470 casi tra 30 e 39 anni (5,6%), 891 tra i 40 e 49 anni (10,7%), 1.453 nella fascia 50-59 (17,4%), 1.471 tra 60-69 anni (17,7%), 1.785 tra 70 e 79 anni (21,4%), 1.532 tra gli over 80 (18,4%).

La maggior parte dei casi di coronavirus, cioè il 62%, riguarda persone di sesso maschile.

Stato clinico dei malati

Come riportato dall’Iss, lo stato clinico è disponibile solo per 2.539 casi, di cui 518 (9,8%) sono asintomatici, mentre 270 (5,1%) sono pauci-sintomatici, termine usato per indicare la scarsità dei sintomi con cui si manifesta una malattia o un’epidemia. Il 30,7% dei casi, ovvero 1.622, sono persone con sintomi per cui non viene specificato il livello di gravità, 1.593 (30,1%) hanno sintomi lievi, 297 (5,6%) hanno sintomi severi e 985 (18,6%) sono casi critici. Il 21% dei casi risulta ospedalizzato, e tra quelli di cui si conosce il reparto di ricovero (1.545) il 12% risulta in terapia intensiva.

Come è avvenuta la trasmissione