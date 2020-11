Virus, 29.907 i contagi e 208 vittime in 24 ore

Sono scesi sotto i 30mila i nuovi casi giornalieri di coronavirus: oggi, infatti, sono stati rilevati 29.907 tamponi positivi su un totale di 183.457 test processati. Un decremento assoluto imputato alla riduzione del numero dei tamponi analizzati in 24 ore, che però porta a un incremento dell'incidenza percentuale dei nuovi casi sul totale dei tamponi, che oggi è salita al 16,3%. Da ieri, però, si registrano 2.954 nuovi guariti. Il numero di deceduti ha subito un incremento di 208 unità, mentre i nuovi ricoveri in reparto sono 1.032, di cui in terapia intensiva 96.

La regione che detiene ancora il triste record di contagi è la Lombardia, che quest'oggi registra 8.607 casi. La Lombardia è anche la regione in cui c'è stato un maggiore aumento dei ricoveri, che sono stati 213, e delle terapie intensive, 26 in un giorno. Anche per quanto concerne i decessi, la Lombardia è la regione che guida la triste classifica del giorno, con 56 morti in 24 ore. Il totale dei tamponi processati nell'ultimo giorno è di 39.658, il che fa salire la percentuale dei nuovi casi al 21,7% sul numero dei test. La seconda regione con più contagi è la Campania, dove si sono registrati 3.860 nuovi positivi di coronavirus su 21.785 tamponi. Quel che preoccupa maggiormente la Campania sono i posti letto negli ospedali della regione, dove ne sono stati occupati 1.416 su un totale di 1.500 attivabili. In terapia intensiva, attualmente sono occupate 170 postazioni su un totale di 227 posti letto attivabili dedicati ai malati Covid ma sono in tutto 580 negli ospedali campani, che sentono la pressione.