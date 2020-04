Covid, la letalità schizza al 18%: il mistero della Lombardia

C’è un dato che colpisce più degli altri, nella battaglia quotidiana dell’Italia contro il coronavirus. Ed è il tasso di letalità osservato in Lombardia. La Regione guidata da Attilio Fontana si è involontariamente trovata ad essere l’epicentro dell'epidemia italiana, sconta l'incapacità del governo a reagire prontamente e ne sta pagando il prezzo: 9.202 morti dall’inizio del contagio e oltre 51mila casi. Ogni dieci pazienti diagnosticati, ne muoiono due. Un'ecatombe, se si considera che l'epidemia rischia di allargarsi a Milano dove nell'ultima settimana si contano 100 morti al giorno. Tre volte sopra la media.

Molti in queste ore si stanno chiedendo come mai il tasso di letalità di Covid-19 in Lombardia sia quasi il doppio che nel resto del Paese. Innanzitutto va detto che il “tasso di letalità” si riferisce al numero di morti sul numero di malati di una certa malattia entro un tempo specificato. Uno dei problemi di questo dato, come spiegato ieri sul Giornale.it, è che è quasi sicuramente sovrastimato a causa dell’enorme numero di contagiati da coronavirus che le autorità non riescono a registrare. Secondo alcuni studi, in Italia ci sono da 1,4 a 7 milioni di persone già infette, ma asintomatiche o paucisintomatiche: il denominatore sottostimato falsa la percentuale della letalità, dunque è un dato da prendere con le pinze. Inoltre, anche il numero di decessi comunicato ogni giorno dalla Protezione Civile tende ad avere una certa instabilità, visto che non tutti i morti avvenuti in questo mese vengono certificati Covid-19. Il virus uccide, ma in molti casi nessuno se ne accorge: secondo una ricerca Istat, confrontando i decessi del 2019 con quelli del 2020 si registra nei mille Comuni analizzati un incremento del 100%. Il doppio.

Resta l’anomalia lombarda. Il tasso di letalità medio in Italia è del 12,5%, ben al di sopra di quelli cinese e del resto del mondo (intorno al 5%). In Lombardia la percentuale sale al 17,9%, cinque punti in più. Ma se si considera solo il resto delle regioni d’Italia, escludendo le province lombarde, la letalità è del 9%. La metà di quella della Regione locomotiva del Belpaese.

Qualcuno ha provato a dare una spiegazione, anche se ancora nessuno è in grado di metterci una mano sul fuoco. Secondo gli accademici Carlo Favero, Andrea Ichino e Aldo Rustichini una delle spiegazioni potrebbe nascondersi dietro la "carenza di posti in terapia intensiva rispetto alla domanda". Gli studiosi osservano che l’incremento del numero di pazienti in terapia intensiva (oggi 1.343) non abbia seguito l’andamento atteso rispetto a quello dei pazienti ospedalizzati (oggi 13.257). L’analisi pubblicata su LaVoce.info rende la mortalità dipendente dal vincolo imposto dai posti disponibili in terapia intensiva, ipotizzando due scenari: il primo, quello attuale, in cui la Regione sconta un limite massimo di ricoveri con respiratori arrivato a circa 1.650; il secondo, "ipotizza invece una capacità di 3 mila posti in terapia intensiva per l’intera Regione, quindi un numero ragionevolmente superiore a quello che sarebbe stato necessario per soddisfare la domanda". Dal grafico, guarda qui, si evince che “il numero di decessi avrebbe potuto essere largamente inferiore" se ci fossero state più terapie intensive disponibili sin da subito. "La differenza verticale tra i due (grafici, ndr) - scrivono gli studiosi - misura il numero considerevole di vite umane che avremmo potuto salvare se il vincolo dei posti in terapia intensiva non fosse stato rilevante".

Va detto che la Lombardia ha fatto un vero e proprio miracolo per raddoppiare in pochi giorni i posti letti disponibili, che a inizio emergenza erano 724. Ne è la dimostrazione il nuovo polo costruito in tempi record in Fiera. Oggi gli ospedali iniziano a respirare, proprio all'aumento dei posti in terapia intensiva e al rallentamento dei contagi. Ma è possibile che durante la prima ondata, quanto l’intero Paese era impreparato, i medici siano stati costretti a scegliere a chi assegnare un respiratore e chi lasciar morire? Possibile. A dirlo non c'è solo l'ormai famoso documento della Siaarti, rivelato dal Giornale. Ma anche le dichiarazioni di alcuni medici impegnati in prima linea. La Lombardia, prima Regione colpita, sconta infatti l'incapacità del governo di rispondere nell'immediato alla crisi. Sistemi di protezione arrivati in ritardo, mascherine di stoffa, l'ospedale in Fiera quasi ostacolato. Di esempi ce ne sono a bizzeffe. "Siamo stati investiti da uno tsunami", ha detto oggi l'assessore Gallera, accusando il governo di aver "lasciato col cerino in mano" il governatore nella gestione della Lombardia come zona arancione/rossa.

In generale, tutta Italia aveva un "preparedness" (capacità di fronteggiare una emergenza) per il coronavirus più bassa di altri Paesi Ue, dove la letalità appare più bassa. Secondo i dati Eurostat, nel 2017 la Germania vantava 6,0 posti posti ogni mille abitanti per la cura dei casi acuti, contro il 2,6 dell’Italia. Lo stesso dicasi per le terapie intensive: all’inizio della crisi Berlino poteva contare su 28mila respiratori (34 ogni 100mila persone). L'Italia solo 12 ogni 100mila.