Schiaffo dei Maskein a Grillo: "Non è stupro? Informati..."

Ha usato tutta l'educazione e il tatto di un ragazzo di 22 anni per dire la sua sul caso di stupro che vede coinvolto Ciro Grillo, il figlio ventenne di Beppe Grillo. Damiano David, cantante dei Maneskin - gruppo vincitore dell'ultimo festival di Sanremo - ha affidato ai social network il suo pensiero sulla vicenda. Ma nel farlo non si è risparmiato una sonora stoccata all'indirizzo del leader pentastellato.

" Non sono io il pubblico ministero - ha esordito sui social Damiano in un video autoprodotto - e non sta a me giudicare l'innocenza o la colpevolezza, quello lo farà chi di dovere. Io voglio soltanto parlare alle persone che avvalorano la tesi secondo la quale se uno stupro viene denunciato dopo otto giorni allora non era stupro. Non è così" . Il frontman dei Maneskin è intervenuto dopo l'ondata di polemica innescatasi in seguito alla pubblicazione del video di Beppe Grillo, in cui il comico genovese ha messo in dubbio la versione fornita dalla vittima. Il tutto mentre spuntano nuovi testimoni, che proverebbero le responsabilità di Ciro Grillo nello caso di stupro, che vede il ventenne indagato insieme ad altre tre amici.