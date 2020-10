Delitto di Garlasco: bocciata revisione del processo Stasi

È stata rispedita al mittente la richiesta di Revisione del processo inerente al Delitto di Garlasco . La corte d'appello di Brescia ha bocciato l'istanza formulata dai legali di Alberto Stasi, condannato a 16 anni di reclusione per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi , consumatosi il 13 agosto 2007 nella piccola cittadina di Garlasco, in provincia di Pavia.

La richiesta del pool difensivo

Lo scorso 23 giugno, l'avvocato Laura Panciroli, legale di Alberto Stasi, aveva annunciato a mezzo stampa di aver formalizzato la richiesta di revisione della sentenza a carico del suo assistito, già recluso nel carcere di Bollate per il reato di omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione. '' È stata depositata una articolata richiesta di Revisione della sentenza che ha condannato a 16 anni di reclusione Alberto Stasi per la tragica morte di Chiara Poggi '', aveva spiegato il legale precisando di avere in pugno ''nuovi elementi'' che avrebbero scagionato il giovane da ogni indizio di colpevolezza. '' Sono stati individuati e sottoposti al vaglio della competente Corte di Appello di Brescia elementi nuovi, mai valutati prima, in grado di escludere, una volta per tutte, la sua responsabilità. - aveva proseguito - Le circostanze su cui era basata la sua condanna (le stesse, peraltro, sulle quali era stato prima, ripetutamente, assolto) sono ora decisamente smentite . Si è sempre dichiarato innocente e in molti hanno creduto che la verità andasse cercata altrove. Ora ci sono elementi anche per proseguire le indagini ''.

La decisione della Corte: ''Nessuna revisione''

Dopo circa quattro mesi, alla data del 5 ottobre 2020, la corte di appello di Brescia si è espressa in merito alla richiesta del pool difensivo. La decisione è arrivata perentoria e insindacabile: '' Nessuna revisione della sentenza ''. Per i giudici non ci sono elementi significativi in grado di provare l'estraneità di Stasi alla tragica vicenda. '' Gli elementi fattuali che si vorrebbero provare con le prove nuove non sono stati comunque ritenuti idonei a dimostrare, ove eventualmente accertati, che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, debba essere prosciolto, permanendo la valenza indiziaria di altri numerosi e gravi elementi non toccati dalla prove nuove '', si legge nelle motivazioni. Archiviata, dunque, ogni possibilità di riaprire il caso giudiziario: Alberto Stasi resta in carcere.

''Speriamo sia finita''