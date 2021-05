"Denise è caduta in un pozzo", quella voce all'inizio delle indagini

Manifestazione di solidarietà a Mazara del Vallo affinché si ritrovi la piccola Denise Pipitone.

La puntata di ieri di “Chi l’ha visto?” si è aperta con il collegamento dal centro siciliano insieme con i genitori di Denise Piera Maggio e Piero Pulizzi, il legale Giacomo Frazzitta, il sindaco e il vescovo di Mazara che hanno lanciato appelli per il ritrovamento della bimba a quasi 17 anni dalla sparizione.

L’attenzione della giornata era però rivolta soprattutto ai sopralluoghi che si sono tenuti ieri nell’ex abitazione di Anna Corona, dove è stata trovata una botola in garage, che consente l’accesso alle cisterne con le riserve d’acqua, un’usanza necessaria in alcuni periodi dell'anno e quindi presente in molti paesi della Sicilia e del Sud Italia.

E, in maniera insolita, si parla di un pozzo in una citazione di Maria Angioni, oggi giudice del lavoro a Sassari, che da magistrato si occupò a suo tempo della scomparsa di Denise. La donna ha infatti affermato che qualcuno della polizia giudiziaria la accusò di cercare le luci della ribalta, ma invece “ la bambina era caduta in un pozzo ”. Angioni ha anche raccontato alcuni dettagli delle indagini: i bambini della zona parlarono di un’automobile, che nei giorni precedenti alla scomparsa di Denise si palesò più volte nel quartiere in cui la piccola abitava.

Angioni è inoltre fiduciosa che Denise sarà ritrovata e spiega che l’errore degli inquirenti nel non perquisire la casa di Anna Corona nel giorno della scomparsa è stato un “ peccato veniale ”, per usare le parole di Federica Sciarelli: Anna Corona aveva in effetti abitato al piano terra in precedenza e si potrebbe essere generata confusione. Ma al tempo stesso il magistrato solleva un interrogativo: perché la donna non ha detto che non era casa sua?

Per quanto riguarda i sopralluoghi di ieri, Piera Maggio ha affermato di aver appreso tutto solo dalle notizie emerse mentre si stava recando all’avvocato in preparazione della manifestazione di ieri sera. “ Mi ha devastato sapere che si cercava un corpo - ha detto mamma Piera - Mi aspettavo un po’ più di delicatezza ”.