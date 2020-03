La dottoressa contagiata: "A 43 anni mi sono ritrovata a combattere con la morte"

“ Mi sono ritrovata a combattere con la morte ”. Queste tragiche parole sono state pronunciate da una dottoressa di 43 anni di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. La donna si è ammalata di coronavirus a fine febbraio dopo aver partecipato a una festa di carnevale. Quando ha capito di aver contratto l’epidemia, si è rivolta a una tendostruttura del suo comune ma qui le hanno detto che doveva rivolgersi a un altro ospedale perché non avevano attrezzature per curarla.

Il racconto

“ Io sono una donna relativamente giovane, ho 43 anni - ha raccontato la dottoressa durante la puntata di Piazzapulita di ieri sera -. Ero in ottima salute e all’improvviso da una banale influenza, mi sono ritrovata a combattere con la morte ”.

La donna ha detto di aver capito con sicurezza quando ha contratto il virus. Si trovava nel suo comune, “ che ancora non registrava nessun caso ”. Il 21 febbraio ha partecipato a una festa di carnevale dove erano presenti almeno 200, 300 persone. Dopo qualche giorno ha cominciato ad avvertire i primi sintomi influenzali. “ Erano dolori articolari e al torace - ha raccontato la dottoressa - e sono stata una settimana a casa con questa febbre sempre sopra i 39 fino a 40. Ma io stavo sempre più male, quindi ho deciso di andare in ospedale ”. La donna aveva capito che si trattava di coronavirus. “ Purtroppo in questa circostanza - ha sottolineato - mi dispiace essere un medico perché ho capito quello che stava succedendo ”.

Poi la donna ha detto che è andata in ospedale insieme al marito. Una volta giunti sul posto, lei non è scesa dalla macchina ma ha mandato il coniuge presso la tendostruttura per informarli della situazione. E qui è arrivata la beffa. “ Il problema è che loro non mi hanno proprio entrare - ha evidenziato -. Mi hanno detto che non erano attrezzati e che mi sarei dovuta rivolgere a un altro ospedale perché loro non mi avrebbero neanche potuto fare il tampone ”. A quel punto la donna ha chiesto loro a cosa servisse quella struttura e gli operatori non le hanno saputo rispondere. Queste sono state le loro parole : “ Signora, se Lei sta così male si deve rivolgere a un altro ospedale ”.

La dottoressa ha ricordato che le persone non hanno capito la gravità del Covid-19 e vanno in giro senza chiedersi se possono essere possibili portatori del virus.