Ecco i farmaci efficaci per le tre fasi del Covid

Il virus è nuovo ma ogni giorno che passa lo è sempre di meno: medici e scienziati stanno affrontando e superando la fase più critica, la conoscenza dei meccanismi del Covid e di come attacca l'organismo. Ogni giorno che passa siamo sempre meno impreparati. A tal proposito, alcuni farmaci possono essere di grande aiuto per fermare il "mostro".

Il remdesivir funziona?

In attesa del benedetto vaccino o di una nuova cura farmacologica, si fanno passi in avanti: l’unico studio clinico che mostra una certa efficacia riguarda il remdesivir, un farmaco antivirale non ancora in commercio che ha già dato i primi ottimi risultati. " L’indagine condotta in Cina ha dato un risultato non statisticamente significativo ma sembra che il farmaco, se somministrato in fase precoce, possa ridurre il tempo di recupero dei pazienti " afferma Annalisa Capuano, docente associato all’Università della Campania "Vanvitelli" e componente della Società italiana di farmacologia (Sif).

Il farmaco ha già mostrato ottimi risultati su alcuni pazienti italiani sottoposti a questa terapia sperimentale ma soprattutto ad un nutrito gruppo di positivi al Covid-19 americani: all'ospedale di Chicago, quasi tutti i 125 pazienti Covid-19, di cui 113 gravi, curati ogni giorno con il remdesivir sono stati dimessi nel giro di una settimana.

Tre farmaci per le tre fasi della malattia: fase 1

Intanto, si procede per gradi grazie a nuove ed importanti informazioni sul virus. " L’infezione è caratterizzata da tre fasi, per ognuna abbiamo farmaci che si stanno rivelando efficaci - sottolinea la Capuano al Corriere - Il primo stadio, in cui inizia la replicazione del virus, è quello dei sintomi aspecifici e non gravi: le terapie più indicate sono antivirali, paracetamolo e l’idrossiclorochina, ma quest’ultima va presa sotto controllo medico per i possibili effetti cardiotossici ".

Fase 2, il tocilizumab

Se il sistema immunitario non riesce a bloccare l’infezione si passa alla fase 2, caratterizzata da una marcata infiammazione polmonare. " I farmaci utili per combatterla, accanto agli antivirali, sono tocilizumab ed altre molecole simili con azione antinfiammatoria e immunomodulante diretta contro specifiche interleuchine - precisa la farmacologa — Anche basse dosi di steroidi possono favorire il miglioramento delle condizioni dei pazienti ".

Fase 3: ecco l'eparina