Il pesantissimo lascito della Lamorgese: 80mila migranti sbarcati nel 2022

Il cambio della guardia al Viminale ha imposto una serie di ragionamenti ma, soprattutto, ha costretto il nuovo titolare a fare dei doverosi bilanci per capire come ci si dovrà muovere da qui in poi. Oggi è iniziato il primo comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal ministro Matteo Piantedosi, durante il quale sono stati portati all'attenzione del ministro i numeri dell'ultima gestione in fatto di migranti. Numeri straordinari, che senza una stretta nelle prossime settimane porteranno l'Italia a superare le 100mila unità entro la fine dell'anno.

" Dall'inizio del 2022 al 26 ottobre sono giunti in Italia 79.647 migranti, a seguito di 2.044 eventi di sbarco, con un incremento del 50,78% rispetto all'analogo periodo del 2021 ", si legge in una nota diramata dal Viminale. Analizzando i flussi, si evince che " l'aumento è da attribuirsi, in gran parte, all'incremento degli arrivi dalla Libia, dalla Tunisia e dalla Turchia, principali Paesi di partenza dei migranti. Con specifico riferimento alla Libia, il protrarsi della situazione di instabilità interna è un elemento determinante nella crescita della spinta migratoria ".

C'è stato un aumento di oltre il 75% dalla Libia, ma anche dalla Tunisia si assiste a un incremento di quasi il 26% rispetto a un anno fa. Consistente è il flusso in arrivo dalla Turchia, che ha fatto registrare, dall'inizio dell'anno, un incremento del 43.02% rispetto all'analogo periodo dello scorso anno. In lieve calo è il flusso migratorio dall'Algeria, diretto quasi esclusivamente in Sardegna, con un decremento, al 26 ottobre, del 7.12% rispetto all'analogo periodo del 2021.