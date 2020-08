Ecco la verità sulla seconda ondata

La seconda ondata e il ritorno del lockdown sono lo spauracchio di questi mesi, in attesa del ritorno dell'autunno. L'aumento dei contagi, che nelle ultime settimane procede a ritmo incalzante, sta preoccupando la popolazione, che teme l'arrivo di una nuova quarantena. L'Italia al momento è uno dei Paesi europei che sta contenendo al meglio il numero dei nuovi casi di Covid, a differenza della Germania, della Francia e della Spagna, dove ogni giorno si aggiungono positività a tre zeri. Tuttavia, finora l'aumento dei casi non è collegato a un incremento sensibile dei morti, né in Italia né negli altri Paesi, così come non è al momento incidente sulle terapie intensive, come lo è stato a partire da febbraio, causando a tutti gli effetti l'emergenza sanitaria.

I dati mi sembrano incoraggianti

Sia nei Paesi che hanno utilizzato contromisure più severe contro la pandemia (Italia, Spagna, Germania) che nei Paesi che invece hanno usato metodi molto più 'blandi' (USA, India), dove il virus é praticamente 'sfuggito di mano', i decessi in percentuale sono decisamente calati

i nuovi contagiati stanno meglio dei primi contagiati, o perché non si ammalano affatto (non é un caso che aumentano gli asintomatici) o perché la malattia è molto più gestibile dal punto di vista medico

Questo fa ben sperare i virologi come, che sul suo profilo Facebook ha analizzato i numeri dei contagi e della mortalità : "". Nello specifico, il direttore della Clinica malattie infettive dell'Ospedale San Martino di Genova ha voluto esaminare i dati attuali dell'Italia e di altri Paesi che in passato hanno attuato misure stringenti per contenere il contagio e quelli dei Paesi che, invece, sono stati più permissivi: "". Alla luce di questo, Bassetti ipotizza che potrebbe voler dire che "".

Non c'è allarmismo, quindi, per il professor Bassetti, come non c'è per la dottoressa Gismondo, direttrice del laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze all'Ospedale Sacco di Milano. Come abbiamo spiegato qui, il problema iniziale del Covid in Italia è stata la sottovalutazione, che ha colto il Paese impreparato. Ora, però, la situazione è diversa e il pericolo vero sembra lontano, tanto che secondo lei " se tutto andrà bene avremo otto, dieci anni di tregua ". Anche Alberto Zangrillo, professore all'Ospedale San Raffaele di Milano, è dello stesso avviso, perché dati alla mano sostiene che i contagi non vanno confusi con i malati, attualmente in misura molto inferiore. " Il contagiato è semplicemente colui che è venuto in contatto col virus e fortunatamente non manifesta una sintomatologia clinica tale per cui debba essere di competenza del medico. Essere contagiati di Sars-Cov2 non vuol dire essere malati, non ha alcun significato dal punto di vista clinico-sanitario ", ha spiegato Zangrillo ai microfoni di La7.