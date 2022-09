"Chiuso per lutto". E davanti alla sede del Pd spunta la corona di fiori

Un cartello con la scritta "chiuso per lutto" e una corona di fiori sono stati apposti davanti al comitato elettorale di Mattinata, nel Foggiano, di Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia, assessore al Bilancio e Programmazione unitaria e alle Infrastrutture e candidato alle elezioni politiche per il Pd. Un gesto - un po' macabro - con cui si è voluto evidenziare il risultato elettorale negativo del partito e la mancata elezione, a sorpresa, di Piemontese. Quest’ultimo, infatti, è stato battuto dal centrodestra e dal M5s. Una sconfitta per certi versi clamorosa all’uninominale non compensata, come sperava il dem, dal paracadute del plurinominale.

La tanto discussa immagine pare che in realtà sia un fotomontaggio. Immediata è arrivata la dura la condanna del sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia che ha spiegato che "non c'è satira o goliardia che tengano". Il primo cittadino ha evidenziato che con una immagine del genere " si intende mandare un messaggio forte e chiaro, che sia io sia tutte le persone per bene di questo paese, rimandiamo al mittente". Bisceglia ha, poi annunciato di essere pronto a sentire chi di competenza "per denunciare formalmente l'accaduto". "Unanime sia la condanna - ha proseguito il sindaco - per questo insano gesto che prova a minare alla base la credibilità del percorso di riemancipazione di Mattinata e di tutti i mattina tesi".