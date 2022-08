La "sardina" Santori provoca i politici: "Elezioni più surreali di sempre"

"Il voto più surreale di sempre" . Con queste parole la "sardina" Mattia Santori ha descritto pochi giorni fa le elezioni del prossimo 25 settembre che chiameranno i cittadini a eleggere il Parlamento della prossima legislatura. Una provocazione che il consigliere comunale del Partito Democratico a Bologna, con delega al turismo e alle politiche giovanili, sembrerebbe aver rivolto in generale a tutto lo scacchiere politico. Ma che suona come una "stoccata" diretta soprattutto a Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia che (stando ai dati degli ultimi sondaggi) alleandosi partirebbero con i favori del pronostico in vista della tornata elettorale.

Del resto, solo per restare all'ultimo mese, i botta e risposta fra Santori e il centrodestra non sono mancati. Soprattuto quando dichiarò a Repubblica di coltivare tre piantine di cannabis per uso personale. Il segretario del Carroccio Matteo Salvini minacciò querela nei suoi confronti dopo che il politico bolognese lo accusò di parteggiare per i narcotrafficanti. E anche il deputato di FdI Galeazzo Bignami aveva annunciato la presentazione di un esposto alla prefettura e alla procura di Bologna. Una polemica poi dissoltasi, ma che potrebbe tornare in auge con l'avvicinarsi dell'"election day". Intanto, di recente, Santori ha partecipato al "Tedx" di Leverano (in provincia di Lecce) un confronto pubblico nel quale ogni relatore si presentava alla platea con un discorso di stampo politico.