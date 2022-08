Esequie Ghedini, presente lo stato maggiore di FI. Il figlio: "Non sarà un addio"

Le esequie di Niccolò Ghedini si sono svolte in forma strettamente privata a Santa Mara di Sala, il paese nel veneziano dove si trova la villa di famiglia e dove il parlamentare viveva da molti anni, nella chiesa dell'Immacolata, (a fianco di villa Franchetti), che può contenere non più di 150-200 persone. In chiesa sono stati riservati alla famiglia i primi dieci banchi, mentre non era previsto vi fossero posti prenotati per le autorità.

Niccolo Ghedini era un uomo, prima ancora che un un avvocato e un politico, stimato e rispettato da tutti. Ai funerali era presente lo stato maggiore di Forza Italia, composto dal coordinatore nazionale, Antonio Tajani, il capogruppo a palazzo Madama Anna Maria Bernini e la senatrice Licia Ronzulli. In veste istituzionale, ma anche personale, è arrivata in chiesa anche il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. Silvio Berlusconi non era presente alle esequie ma c'era sua figlia Marina, presidente Fininvest, legata a Niccolò Ghedini da un profondo legame di stima e amicizia.

" Di professionisti, di dottori, di avvocati ce ne sono tanti, ma come lui ce n'erano veramente pochi ", ha detto il coordinatore di Forza Italia avvicinato dai giornalisti al termine dei funerali. " Era anche molto ironico, di grande cultura, una grande persona ", ha aggiunto Tajani, allontanandosi commosso. Nel corso delle esequie ha preso la parola Giuseppe Ghedini, figlio di Niccolò: " Volevo ringraziarvi a nome della mia famiglia, per essere qui in questo momento difficile. Sono salito solo per vedere l'amore e il bene che ha fatto, dato e seminato mio padre, e guardandovi lo vedo in ognuno di voi ". Il ragazzo ha poi aggiunto: " Non sarà un addio. Lasciare andare un uomo come mio padre è impossibile. Vi ringrazio tutti dal profondo del cuore ".