Fermati nel salernitano tre carri armati diretti in Ucraina: ecco perché

Prosegue senza sosta il conflitto tra Ucraina e Russia, con le truppe di Vladimir Putin decise a colpire anche i civili per spingere gli avversari a deporre le armi. Kiev continua a resistere, anche grazie agli aiuti dall’Occidente, economici e militari. Su quest’ultimo versante, c’è da registrare un episodio piuttosto inusuale: nella notte tra domenica e lunedì, la Polizia Stradale di Napoli ha fermato tre carri armati al casello di Mercato San Severino della autostrada Salerno-Caserta.

Secondo quanto ricostruito da Il Mattino, i tre carri armati Pzh 2000 erano diretti in Ucraina e provenienti dalla base militare di Persano, in provincia di Salerno. Gli agenti hanno fermato il convoglio in seguito ad alcuni controlli: i trattori e i semirimorchi delle ditte private incaricate del loro trasporto erano sprovvisti della carta di circolazione e la prevista revisione periodica era scaduta. E non è tutto: uno dei conducenti non aveva l’autorizzazione per guidare mezzi di trasporto eccezionali.

I tre carri armati facevano parte di un convoglio di cinque mezzi militari diretti in Ucraina, a disposizione dei soldati di Volodymyr Zelensky. I veicoli da combattimento terrestre sono stati rimandati alla base del salernitano, in attesa di essere ritrasportati su mezzi in regola con le carte. Gli altri due mezzi, invece, hanno ricevuto il via libera per proseguire il tragitto fino a Bologna. Successivamente, attraverso la Germania, il viaggio verso l’Ucraina e i luoghi di conflitto.

L’Italia, come gli altri Paesi della Nato, continua a sostenere la resistenza del Paese di Zelensky anche attraverso l’invio di armi. A metà maggio è arrivato il terzo decreto di forniture militari all’Ucraina, anche se la lista è rimasta segreta (come le precedenti). Il governo, infatti, ha deciso di non rendere noto quante e quali armi sono state destinate alle truppe di Kiev.