Fertilità maschile a rischio: cosa succede con il caldo

Questo caldo a cui ormai ci stiamo abituando, spesso eccessivo e di molto sopra le medie del periodo, può far male non soltanto nella quotidianità ma anche a lungo termine mettendo a rischio la fertilità maschile. È quanto si apprende da una ricerca condotta dall'Università di Padova che sarà presentata durante un convegno che si terrà a ottobre. Secondo i risultati ottenuti dal prof. Carlo Foresta e Alberto Ferlin che dirige l'Unità Operativa complessa di Andrologia e Medicina della Riproduzione di Padova, c'è un gene che si attiva con l'aumento termico in grado di alterare gli spermatozoi fino, nei casi più gravi ed estremi, a provocare un tumore al testicolo.

Cosa succede

Il gene in questione è l'E2F1, direttamente coinvolto nella produzione degli spermatozoi la cui alterazione può portare tre cause diverse: il soggetto è maggiormente predisposto all'infertilità, può causare criptorchidismo (mancanza del testicolo nello scroto) ma anche il tumore. Lo studio ha messo in luce come il gene sia molto sensibile all'aumento della temperatura e che la produzione di sperma è via via più ridotta maggiore è la temperatura esterna. Una nota degli esperti spiega che con soli 27 gradi per 24 ore consecutive " possono causare danni alla produzione spermatica ". I testicoli sono molto sensibili ad alte temperature tant'é che problematiche di infertilità sono state riscontrate anche nei frequentatori assidui di saune.

Il vademecum

" In periodi di gran caldo come quelli che stiamo vivendo in questi giorni il tema torna dunque alla ribalta e per questo ci sentiamo di lanciare un vademecum o dei suggerimenti agli uomini che in questo periodo stanno cercando di avere figli ”, spiega ad AdnKronos il prof. Foresta. Ecco che i consigli vanno nella direzione di proteggersi dalle fonti di calore, specie coloro i quali fanno lavori in cui si trovano spesso a contatto con i fornelli o chi lavora con altre fonti di calore: tutti questi dovrebbero lavarsi le parti intime con acqua fresca, usare indumenti che facciano stare freschi, limitare o eliminare fumo e alcol che modificano la temperatura dell'organismo e idratarsi molto spesso nel corso della giornata.