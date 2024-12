Le feste tristi dei cristiani senza libertà

Ascolta ora 00:00 00:00

Natale è sempre stato un tempo speciale per la famiglia Pompeo. È l'occasione in cui possiamo riunirci - io, mia moglie Susan, nostro figlio Nick e sua moglie Rachael (e naturalmente i tanti nostri cani!) - e condividere momenti preziosi e gioiosi. In effetti, in qualsiasi paese o città d'America o d'Italia, nelle case si trovano la stessa gioia e lo stesso calore. Ma il Natale è speciale per la nostra famiglia anche per un altro motivo, ancora più importante: come cristiani, il Natale ci ricorda che la Luce è arrivata in un mondo oscuro. Il miracolo della nascita di Cristo a Betlemme ha cambiato il mondo per sempre e credo che rimanga la nostra più grande speranza, nonostante le molte sfide che dobbiamo affrontare oggi. Sono grato ogni giorno - ma in particolare in queste settimane - per la benedizione che tanti credenti, dall'Italia all'America, possano celebrare liberamente e apertamente il più grande dono di Dio. Quest'anno, però, dovremmo tutti prenderci del tempo per ricordare le famiglie che non godono della stessa libertà e pregare per loro.

Le nostre preghiere dovrebbero iniziare con le comunità cristiane in Siria. Durante il mio mandato come Segretario di Stato, abbiamo posto fine all'orribile califfato dell'Isis, che aveva inflitto torture inimmaginabili ai cristiani in Siria e Irak, così come ad altri gruppi religiosi. Sebbene la sconfitta territoriale dello Stato Islamico sia stata un passo importante, i resti della sua brutale persecuzione rimangono, e la caduta di Bashar al Assad probabilmente favorirà una persecuzione ancora maggiore dei cristiani nel Paese. La premier italiana Meloni ha già svolto un grande lavoro a sostegno delle comunità cristiane in Siria, in particolare dopo che un terribile terremoto ha distrutto o destabilizzato molte di esse lo scorso anno. Spero che questo buon lavoro continui insieme agli Stati Uniti, indipendentemente dalla forma che assumerà il prossimo governo. Nella prima amministrazione Trump, abbiamo dato priorità alla libertà religiosa perché è profondamente legata alla stabilità, alla prosperità e alla libertà globali. Pregate affinché i cristiani in Siria non subiscano ulteriori terrori e privazioni nelle prossime settimane e mesi, e pregate affinché i nostri leader difendano i fedeli.

In Ucraina, la guerra in corso con la Russia ha portato nuove minacce alla libertà religiosa. Mentre in patria Vladimir Putin si è presentato come un giusto difensore del cristianesimo, l'esercito russo ha cercato attivamente di distruggere la presenza della Chiesa ucraina. Più di 500 chiese sono state distrutte o gravemente danneggiate dalle forze russe dall'inizio dell'invasione nel 2022. Le chiese ortodosse fedeli a Dio, piuttosto che al regime di Putin, sono state chiuse, i membri del loro clero sono stati arrestati e i fedeli intimiditi. In effetti, la Russia ha trattato il clero protestante e ortodosso alla stregua di spie, incarcerando sacerdoti per aver predicato un Vangelo non asservito al Cremlino. Questo assalto alla libertà religiosa fa parte di una strategia più ampia volta a erodere l'identità e la sovranità dell'Ucraina, rendendo ancora più importante la difesa della fede e della libertà religiosa. L'amministrazione Biden ha mancato di leadership non assistendo in modo significativo l'Ucraina nella sua lotta contro la Russia. Spero che la squadra entrante di Trump, insieme ai nostri alleati in Europa, sia in grado di raggiungere rapidamente una soluzione negoziata che porti la pace - e sostenga la libertà religiosa.

In ultima istanza, in Cina, la soppressione dell'espressione religiosa ha raggiunto livelli mai immaginati prima. Il governo cinese detiene più di un milione di musulmani uiguri nei più grandi campi di concentramento mai costruiti. Allo stesso tempo, le chiese cristiane sono soggette a crescenti restrizioni. L'accordo rotto dal Vaticano con il Partito Comunista Cinese comporta la nomina di soli vescovi fedeli al regime comunista, una catastrofe per i cattolici che vivono sotto il regime. Molte chiese protestanti devono affrontare la rimozione delle croci, le demolizioni e l'integrazione forzata della propaganda del Partito Comunista nelle Scritture. Queste azioni rappresentano uno sforzo profondo e sistematico per distruggere definitivamente la libertà religiosa. Pregate per i credenti in Cina, molti dei quali celebreranno la nascita del Salvatore in luoghi nascosti e noti solo a Dio.

Mentre innalzate le vostre preghiere per coloro che ne hanno più bisogno, ricordate questo: il Natale ci insegna che c'è sempre speranza.

Al di sopra dei malvagi governanti che cercano sempre di dominare la terra, si trova un giudice e un difensore che è grande e buono oltre ogni misura. Dalla famiglia Pompeo alla vostra, vi auguro un meraviglioso e felice Natale e che Dio possa custodire e proteggere il suo gregge in ogni angolo del nostro mondo.