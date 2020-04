I medici albanesi in Italia? Per loro scattano le multe

Sono arrivati a Brescia esattamente un mese fa, nel pieno dell’emergenza Covid, per prestare servizio agli Spedali civili. L’arrivo in Italia dei medici albanesi non era passato inosservato. La "piccola" Albania correva in soccorso dell’Italia perché, aveva detto il premier Edi Rama, "non saremo ricchi, ma neppure privi di memoria" , aveva detto il premier Edi Rama. "Non dimentichiamo chi ci ha aiutato" , è la sintesi del suo discorso che in pochi minuti è rimbalzato su tv e quotidiani del Bel Paese.

Ora però a far discutere è la ripartenza del team di specialisti che ha prestato servizio nella città lombarda. Dieci tra medici e infermieri albanesi sono stati denunciati a poche ore dal loro ritorno in patria. Il motivo? Per festeggiare la fine della missione in Italia hanno organizzato un party a base di alcol e musica a tutto volume in una delle stanze dell’albergo che li ospitava. Niente di male, un brindisi con birra in bottiglia e qualche canzone, se non fosse che nel nostro Paese sono ancora in vigore le restrizioni per contenere l’epidemia di coronavirus. La stessa epidemia contro la quale hanno combattuto, spalla a spalla con i colleghi italiani, anche loro, i medici arrivati da Tirana.

Il movimento è stato notato dal proprietario dell’hotel, non lontano dal nosocomio bresciano, che ha deciso di avvertire le forze dell’ordine. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto ad interrompere il festino, però, qualcuno dei partecipanti ha reagito male, protestando e prendendosela con gli agenti, che nel frattempo provvedevano a multare i partecipanti al party abusivo.

La leggerezza della squadra di specialisti, infatti, è costata cara ad almeno nove persone, alle quali sono state elevate sanzioni per importi fino a 500 euro a causa dell’inosservanza delle misure restrittive. Due medici, invece, sono stati denunciati per resistenza ed oltraggio.

Sulla vicenda la questura ha aperto un’inchiesta. Ma il caso fa discutere. A chiedere di fare chiarezza è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giampaolo Natali: "Non entro nel merito dell'intervento di polizia ma queste persone sono arrivate in Italia su mandato del loro premier per aiutarci in uno dei momenti più bui con gli ospedali piegati dal Covid" . Per il politico, insomma, la reazione nei confronti dei medici ed infermieri del team albanese sarebbe stata esagerata: "Adesso torneranno in Albania con una denuncia per oltraggio e nove multe da 500 euro" .