Francia, a processo i "dentisti dell'orrore"

Sono alla sbarra in Francia i " dentisti dell'orrore ". Due professionisti, Lionel Guedj, 41 anni, e suo padre Jean-Claude Guedj, 70, sono infatti sotto processo a Marsiglia con l'accusa di avere estratto denti sani a oltre 300 pazienti, al solo scopo di guadagnare sempre di più. I due avrebbero infatti prescritto interventi odontoiatrici non necessari con l'obiettivo di intascarsi in continuazione parcelle e di richiedere sempre più rimborsi dal Servizio sanitario nazionale.

Secondo la Pubblica accusa, i pazienti del duo dell'orrore erano soprattutto persone a basso reddito, che, impressionate dall'ottima reputazione dei dottori Guedj e dalla promessa, fatta da questi ultimi ai loro pazienti, di un sorriso da star, non osavano mai opporsi alle diagnosi e alle prescrizioni degli specialisti incriminati. Gli accusati, nonostante la dentatura dei loro pazienti fosse in ottime condizioni, affermavano puntualmente che quei denti erano in pessimo stato e che necessitavano di interventi urgenti. Questi ultimi, ha ricostruito l'accusa, venivano svolti con grande velocità, con i due imputati che riuscivano a visitare anche 70 persone al giorno. Le vittime di quelle operazioni-truffa, dopo avere subito la rimozione dei denti sani, andavano quindi incontro all'insorgere di molteplici infezioni e ascessi.

Con il denaro guadagnato con quella strategia criminale, messa in atto tra il 2006 e il 2012, i due dentisti avrebbero accumulato un ingente patrimonio. Lionel, in particolare, avrebbe messo su, è emerso dalle indagini, una fortuna pari a 12 milioni di euro: auto di lusso, yacht, quadri di Andy Warhol, appartamenti a Parigi e in un po' tutte località chic francesi, svariate assicurazioni sulla vita.